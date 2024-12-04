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Задержанные на вчерашней акции протеста переведены в ИВС


04.12.2024   14:07


Задержанные на вчерашней акции протеста и на рассвете на проспекте Руставели переведены в изоляторы временного содержания ЗАГЭС и другие изоляторы.

По пояснению адвоката Лаши Ткешаладзе, часть задержанных по-прежнему избита. Он посетил одного из задержанных в изоляторе временного содержания в ЗАГЭС, у которого также отмечаются телесные повреждения. Он рассказал адвокату и о насилии в отношении остальных задержанных.

„Он музыкант18 лет, диджей. По его словам, их взяли в кольцо у гостиницы „Билтмор“, повалили и избили. Потом его отвели к машине, где избивали 3 человек, когда закончили, принялись за него. Затем пришел один человек, сказал, что он – мой, и увез. Кровоизлияние в глазу, тело – в синяках",- заявил адвокат.

Параллельно в Тбилисском городском суде проходят процессы в отношении задержанных в административном порядке. На 14:00 назначено заседание и по делу адвоката Беки Басилая.
Всего на вчерашней акции было задержано 22 человека.


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