|
|
|
Задержанные на вчерашней акции протеста переведены в ИВС
04.12.2024 14:07
Задержанные на вчерашней акции протеста и на рассвете на проспекте Руставели переведены в изоляторы временного содержания ЗАГЭС и другие изоляторы.
По пояснению адвоката Лаши Ткешаладзе, часть задержанных по-прежнему избита. Он посетил одного из задержанных в изоляторе временного содержания в ЗАГЭС, у которого также отмечаются телесные повреждения. Он рассказал адвокату и о насилии в отношении остальных задержанных.
„Он музыкант18 лет, диджей. По его словам, их взяли в кольцо у гостиницы „Билтмор“, повалили и избили. Потом его отвели к машине, где избивали 3 человек, когда закончили, принялись за него. Затем пришел один человек, сказал, что он – мой, и увез. Кровоизлияние в глазу, тело – в синяках",- заявил адвокат.
Параллельно в Тбилисском городском суде проходят процессы в отношении задержанных в административном порядке. На 14:00 назначено заседание и по делу адвоката Беки Басилая.
Всего на вчерашней акции было задержано 22 человека.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна