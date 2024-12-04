

Женщины проведут акции протеста перед полицейскими участками

04.12.2024 15:28





Сегодня, 4 декабря, по всей Грузии женщины проведут акцию протеста у полицейских участков.



«Мы, женщины и матери Грузии, просим полицию ответить за зверское нападение на наших детей.



Мы требуем ответа от полицейских, которые принесли присягу народу, которые должны гарантировать нашу безопасность, которых мы знаем лично, чьи семьи нуждаются в европейском будущем так же, как и протестующие.



Мы ничего не ждем от этих членов хунты раба олигарха «Хареба» в масках и без номеров, которые являются криминалами и не уважают закон и конституцию.



Мы призываем всех полицейских, работающих в ведомстве, если они грузины, если они мужчины и имеют хоть каплю достоинства, противостоять нашим палачам и палачам наших детей, выполнить свою клятву и защитить нас от бандитов без номеров!



Акции протеста перед полицейскими участками начнутся в 15:00.



В Батуми митинг пройдет по адресу Абусеридзе, 11, возле здания Управления полиции Аджарии.



Уже седьмой день в Грузии по всей стране проходят массовые акции протеста. Население протестует против приостановки переговоров с Евросоюзом. Полиция и спецназ жестоко разгоняют участников акции. Более 200 человек арестованы. Спецназовцы обращаются с задержанными с особой жестокостью.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





