

Георгий Гвимрадзе покинул пост главы службы новостей Общественного вещателя Грузии

04.12.2024 16:30





Георгий Гвимрадзе покинул пост директора службы новостей Общественного вещателя Грузии, передает Радио Свобода. Эту информацию подтвердили и в службе коммуникаций ОВГ. Причину такого решения там не уточнили.



Отметим, что отставка Гвимрадзе, который работает на этой должности с 2015 года, была одним из требований участников акции протеста у Общественного вещателя. 30 ноября, когда манифестанты вошли в холл телекомпании, он оскорбил гражданскую активистку Доди Хархели, ведущую Facebook-лайв, а также грубо толкнул и обматерил журналистку Нинию Какабадзе.





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