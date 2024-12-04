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Выпускники LSE выступили с заявлением, осуждающим насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов
04.12.2024 17:03
Выпускники Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) выступили с заявлением, осуждающим насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов:
"Мы, выпускники Лондонской школы экономики и политических наук, заявляем о безоговорочной поддержке евро-атлантических устремлений Грузии, определенных 78-й статьей Конституции Грузии. Европейское будущее Грузии — это исторический и осознанный выбор большинства граждан страны.
Мы считаем категорически неприемлемым «временное приостановление» процесса интеграции Грузии в Европейский Союз до 2028 года, особенно сейчас, когда окно возможностей остается открытым. Это противоречит действующей Конституции и воле граждан Грузии. Членство в Европейском Союзе предоставляет нашей стране улучшенные возможности в сфере торговли, инвестиций, социальной защищенности и демократического развития. Приостановка этого процесса приведет к тяжелым и долгосрочным негативным экономическим и социальным последствиям.
Кроме того, мы категорически осуждаем насилие в отношении граждан, выражающих мирный протест, и журналистов. Мы выражаем солидарность с незаконно задержанными гражданами и требуем их безоговорочного освобождения. Эти люди защищают демократическое и европейское будущее страны. Будущее наше и наших детей — в Европе".- говорится в заявлении.
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