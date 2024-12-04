

Определились соперники по группе сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу (U21)

04.12.2024 21:09





В Братиславе состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года. Определились соперники сборной Грузии, которая попала в группу С. Вместе с нашей сборной в эту группу попали сборные Португалии, Франции и Польши.



После жеребьевки комментарии сделал главный тренер юношеской сборной Грузии Рамаз Сванадзе:



"Интересная группа. Конечно, нам предстоят трудные матчи, однако встреча с такими командами для нас является футбольным праздником. Уверен, что мы сделаем все, чтобы еще раз хорошо представить грузинский футбол на этом турнире.



Играем здесь второй раз. На этот раз мы заслужили его своим выступлением и упорным трудом, и я уверен, что и наш тренерский штаб, и наши игроки сделают все в июне, чтобы дать нам и нашей команде достойное представление здесь.



Об остальных деталях, наверное, стоит поговорить чуть позже. Впереди у нас тренировочный перерыв в марте, товарищеские матчи в июне, и я надеюсь, что все игроки встретят эти игры достойно».





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