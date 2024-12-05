

22-летний Алекси Тиркиа, остается в медикаметозной коме уже третьи сутки

05.12.2024 12:57





Участник акций протеста, 22-летний Алекси Тиркиа, остается в медикаметозной коме уже третьи сутки - сообщили родственники.



Ему в лицо попала газовая капсула, в больницу молодого человека доставили с открытой черепно-мозговой травмой.



После проведенной операции врачи пока не решаются разбудить Тиркиа. Консилиум примет решение о дальнейших действиях сегодня вечером или завтра утром. Минздрав заявил, что готов оплатить лечение в зарубежной клинике в случае необходимости.





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