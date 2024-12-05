

Горийского гражданского активиста подвергли физическому насилию при задержании

05.12.2024 15:08





Горийского гражданского активиста и бизнесмена Иосеба Бабаева подвергли физическому насилию при задержании три дня назад.

После задержания в изоляторе над ним применили физическое насилие, и только позже его смогли перевезти в клинику



У Бабаева были зафиксированы множественные повреждения в области лица и головы. У него было зафиксировано сотрясение мозга, зашита губа и травмирована нога, он лежал в клинике имени Гудушаури.



"Мне потребовалась операция, зашили губу, на ноге гипс, и у меня сотрясение мозга."



Владелец антиоккупационного бара-ресторана Resto Black в Гори и активист Иосеб Бабаев в данный момент находится на протестной акции на проспекте Руставели, где собрались пожилые люди.



По его словам, важно, чтобы сегодня каждый гражданин находился на проспекте Руставели.



"Сегодня все должны быть здесь. Этому русскому ОМОНу нужно положить конец. Детей избивают, пытают. Заставляют записывать видео, но эти дети молчат. Это русский ОМОН, с этим нужно покончить. Не только я, но и множество грузин пострадает из-за них", — заявил Иосеб Бабаев.





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