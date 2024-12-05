

Акции протеста одновременно проходят в эти минуты в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди

05.12.2024 21:56





Протестные акции одновременно проходят в эти минуты в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди.



Участники митингов говорят, что выходят на защиту европейского будущего страны. Некоторые более конкретны – они требуют отставки правительства Грузии и назначения новых выборов. Наряду со всем этим протестующие призывают к освобождению участников протестов, задержанных в предыдущие дни.



В Тбилиси демонстранты уже перекрыли проспект Руставели. У парламента Грузии продолжают собираться люди. Акция проходит мирно. Как и во все предыдущие дни, на митинге нет ни сцены, ни спикеров.



В Кутаиси сотни граждан собрались на центральной площади у офиса губернатора Имеретии. Сейчас там проходит концерт популярной среди молодежи рок-группы SKAZZ. Музыканты активно участвуют в проевропейских протестах.



Одновременно несколько десятков жителей Кутаиси собрались у офиса «Грузинской мечты» под слоганом «Нет насильственному режиму». TV Pirveli сообщает, что между протестующими и полицией там произошла перепалка, несколько человек сотрудники МВД вывели с территории. Неясно, задержаны они или нет.



В Батуми протестуют у здания Конституционного суда Грузии, который несколько дней назад отклюнил иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы неконституционными.



В Зугдиди проводят шествия с флагами Грузии и ЕС по центральным улицам, скандируя «Сакартвело».





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