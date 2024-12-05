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Гражданин Украины задержан по обвинению в организации группового насилия


05.12.2024   21:59


Телекомпания Rustavi2 сообщает, что недавно на улице Орбелиани полиция задержала гражданина Украины.

Проведен обыск, и правоохранительные органы объяснили ему, что он задержан по уголовному делу, связанному с организацией, руководством, участием в групповом насилии и публичных призывах к совершению преступного деяния.

Задержанного доставили в полицейский участок.


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