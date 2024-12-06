

Суд обсуждает меру пресечения для Алеко Элисашвили

06.12.2024 17:18





В Тбилисском городском суде продолжается процесс над одним из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили.



Сторона обвинения требует заключения для Элисашвили. По мнению прокурора Звиада Губеладзе, Элисашвили может скрыться и повлиять на свидетелей, поэтому заключение считают целесообразным.



Прокурор заявил, что Элисашвили напал на члена «Грузинской мечты» по политическим мотивам.



Что касается позиции адвоката, то он требует залога. По словам Георгия Рехвиашвили, насилие исходило от Али Бабаева, который случайно встретил Элисашвили. По словам Георгия Рехвиашвили, Бабаев писал посты и комментарии и угрожал Элисашвили за нападение на Мамуку Мдинарадзе.



По словам адвоката, у Элисашвили есть телесные повреждения. Он отметил, что во время задержания полицейские применили к нему физическое насилие.



Алеко Элисашвили был арестован 4 декабря.







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