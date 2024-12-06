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На журналиста «Publica» напали во время освещения акции


06.12.2024   17:26


Около Голубой галереи человек в маске напал на журналиста издания «Publica» Миндию Габадзе.

Инцидент произошел, когда журналист освещал митинг на проспекте Руставели, возле Голубой галереи. К нему подошел человек в маске и напал на него. Как видно на распространяемых кадрах, рядом с местом нападения находился наряд патрульной полиции, который на происшествие не отреагировал. Находившиеся там люди звали полицейских, чтобы они отреагировали, но полицейские даже не вышли из машины.

У Миндии Габадзе травмы на лице. Сейчас он находится в отделении полиции.


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