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На журналиста «Publica» напали во время освещения акции
06.12.2024 17:26
Около Голубой галереи человек в маске напал на журналиста издания «Publica» Миндию Габадзе.
Инцидент произошел, когда журналист освещал митинг на проспекте Руставели, возле Голубой галереи. К нему подошел человек в маске и напал на него. Как видно на распространяемых кадрах, рядом с местом нападения находился наряд патрульной полиции, который на происшествие не отреагировал. Находившиеся там люди звали полицейских, чтобы они отреагировали, но полицейские даже не вышли из машины.
У Миндии Габадзе травмы на лице. Сейчас он находится в отделении полиции.
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