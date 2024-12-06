

Избитого при задержании 20-летнего парня госпитализировали из зала суда в Тбилиси

06.12.2024 17:58





Избитого при задержании 20-летнего парня госпитализировали из зала суда в Тбилиси по настоянию адвокатов. Информацию о случае распространяет организация Rights Georgia.



Как утверждают в НПО, задержанный в течение 35 часов содержался в СИЗО в столичном районе Дигоми. Ему отказывали в переводе в клинику, несмотря на сильную головную боль, тошноту и боли во всем теле.



Состояние парня ухудшилось на судебном процессе. Во время объявленного перерыва адвокат вызвал скорую помощь. Врачи прибыли на место на квадроцикле. Оценив состояние обвиняемого, они рекомендовали госпитализацию. Семье предложили самостоятельно доставить его в клинику.



«Только по настоянию адвоката на место прибыла бригада скорой помощи и доставила избитого молодого человека в центральную больницу Тбилиси. По состоянию здоровья суд отложен до 12 декабря», — говорится в сообщении организации.



По данным Rights Georgia, 20-летнего парня задержали 4 декабря у станции метро «Технический университет», где он ждал своего друга. Утверждается, что несколько сотрудников МВД в масках подъехали к нему на пикапе, обругали и стали угрожать. Когда парень попытался покинуть территорию, полиция начала преследовать его на машине и «чуть не сбила».

«Они материли его, говорили, что не оставят в живых, говорили друг другу, что убьют, выбросят где-то и никто не узнает. Они били его и смеялись», — говорит адвокат задержанного.



Rights Georgia не уточняет, что именно вменяют молодому человеку и участвовал ли он в протестной акции.







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