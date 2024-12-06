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Грузинские музыканты отказываются выступать на мероприятиях властей в знак протеста
06.12.2024 18:04
До сотни грузинских сольных исполнителей и музыкальных групп отказались от выступления на мероприятиях, организуемых властями. Об этом говорится в манифесте артистов, обнародованном в четверг.
«Мы, музыканты, объявляем протест нелегитимной власти, бастуем и отказываемся от участия в каких-либо государственных мероприятиях. Мы осуждаем применение ими непропорциональной и чрезмерной силы в отношении протестующих, мародерство, незаконные аресты, запугивание и многие другие преступные методы, используемые правящей партией для сохранения власти», — сказано в обращении.
Заявление остается открыто к подписанию. Среди уже присоединившихся к манифесту такие известные исполнители, как Tamada, Нино Катамадзе, группы LOUDspeakers, Mechanical Rainbow, MOKUMOKU, Bedford Falls, Killages, 4D Monster Lobsters и многие другие. Все они лично участвуют в митингах.
В списке пока нет группы «Мгзавреби», которая недавно отказалась выступать на мероприятии мэрии Тбилиси и высказалась в поддержку европейского будущего страны, но позже также заявила о буллинге из-за их планируемого сотрудничества с властями.
С 28 ноября в Грузии продолжаются масштабные протесты. Они стали ответом на решение «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС по меньшей мере до 2028 года.
Власти обвиняют в применении жесткой тактики для разгона митингов и начале репрессий против их оппонентов. В правительстве утверждают, что демонстранты пересекли границу между мирным протестом и экстремизмом, а те, кто требует их отставки, интересов большинства не представляют.
То, что в знак протеста бастовать начинают сотни деятелей культуры и искусства, целые вузы, театры и школы, власти объясняют давлением и влиянием «либерально-фашисткой идеологии».
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