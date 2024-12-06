

С 28 ноября на акциях протеста в Грузии были задержаны около 400 человек

06.12.2024 21:55





С 28 ноября по сегодняшний день на акциях протеста в Грузии были задержаны около 400 человек. Об этом сообщает Transparency International Georgia (TI).



По данным НПО, из этого числа более 350 человек проходят по административным делам, а 26 – по уголовным.



TI при этом подчеркивает, что более 300 задержанных подверглись пыткам и бесчеловечному обращению.



• Возраст задержанных – от 15 до 60 лет



• Помимо мужчин были арестованы женщины и дети



• Среди задержанных – 7 иностранцев



• Судьи применяют строгие санкции: штраф в размере 2000-3000 лари (примерно 700-1000 долларов) или арест сроком от 4 до 14 суток



• Более 80 задержанных нуждались в стационарном лечении



• Местонахождение задержанных на протяжении многих часов не было известно адвокатам



• Судьи выносят решения на основании показаний полицейских и не принимают во внимание доказательства защиты



• В случаях избиений или пыток задержанных судья ни разу не обратился к Специальной следственной службе



• Судьи не позволяют задержанным рассказывать об избиениях и пытках. Судьи говорят, что их это не касается



По данным Transparency International Georgia, ни один полицейский пока не понес наказания





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