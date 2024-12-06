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С 28 ноября на акциях протеста в Грузии были задержаны около 400 человек
06.12.2024 21:55
С 28 ноября по сегодняшний день на акциях протеста в Грузии были задержаны около 400 человек. Об этом сообщает Transparency International Georgia (TI).
По данным НПО, из этого числа более 350 человек проходят по административным делам, а 26 – по уголовным.
TI при этом подчеркивает, что более 300 задержанных подверглись пыткам и бесчеловечному обращению.
• Возраст задержанных – от 15 до 60 лет
• Помимо мужчин были арестованы женщины и дети
• Среди задержанных – 7 иностранцев
• Судьи применяют строгие санкции: штраф в размере 2000-3000 лари (примерно 700-1000 долларов) или арест сроком от 4 до 14 суток
• Более 80 задержанных нуждались в стационарном лечении
• Местонахождение задержанных на протяжении многих часов не было известно адвокатам
• Судьи выносят решения на основании показаний полицейских и не принимают во внимание доказательства защиты
• В случаях избиений или пыток задержанных судья ни разу не обратился к Специальной следственной службе
• Судьи не позволяют задержанным рассказывать об избиениях и пытках. Судьи говорят, что их это не касается
По данным Transparency International Georgia, ни один полицейский пока не понес наказания
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