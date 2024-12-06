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С 28 ноября на акциях протеста в Грузии были задержаны около 400 человек


06.12.2024   21:55


С 28 ноября по сегодняшний день на акциях протеста в Грузии были задержаны около 400 человек. Об этом сообщает Transparency International Georgia (TI).

По данным НПО, из этого числа более 350 человек проходят по административным делам, а 26 – по уголовным.

TI при этом подчеркивает, что более 300 задержанных подверглись пыткам и бесчеловечному обращению.

• Возраст задержанных – от 15 до 60 лет

• Помимо мужчин были арестованы женщины и дети

• Среди задержанных – 7 иностранцев

• Судьи применяют строгие санкции: штраф в размере 2000-3000 лари (примерно 700-1000 долларов) или арест сроком от 4 до 14 суток

• Более 80 задержанных нуждались в стационарном лечении

• Местонахождение задержанных на протяжении многих часов не было известно адвокатам

• Судьи выносят решения на основании показаний полицейских и не принимают во внимание доказательства защиты

• В случаях избиений или пыток задержанных судья ни разу не обратился к Специальной следственной службе

• Судьи не позволяют задержанным рассказывать об избиениях и пытках. Судьи говорят, что их это не касается

По данным Transparency International Georgia, ни один полицейский пока не понес наказания


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