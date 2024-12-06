

В Тбилиси напали на журналиста онлайн-издания «Публика» - он получил сотрясение мозга

06.12.2024 23:05





Журналист онлайн-издания «Публика» Миндия Габадзе получил сотрясение мозга. Об этом он написал в соцсети Facebook.



Сегодня, 6 декабря, во время исполнения служебных обязанностей на проспекте Руставели на него напали. В нескольких метрах от места происшествия находилась полиция. Однако, несмотря на призывы находившихся там людей, правоохранители бездействовали.



«У меня сотрясение мозга, но не сильное. На данный момент я остаюсь в клинике», – сообщил Габадзе.



Через несколько минут после инцидента Габадзе рассказал грузинской службе Радио Свобода, что на него напал сначала один человек, который ударил его кулаком в лицо, а затем несколько других людей продолжили наносить удары.



«Из «Голубой галереи» вышли активисты, где продолжался протест художников. В этот момент я просто отошел в сторону, загружал материалы [для редакции] и занимался своей журналистской деятельностью, когда ко мне подошел кто-то и сказал: «На что ты смотришь?». После этого он сильно ударил меня, и, кажется, у меня разбилась бровь. Был один человек, который первым подошел и напал на меня, а потом еще несколько начали бить. Я точно не знаю, сколько их было», – рассказывал журналист.



В рамках следственных мероприятий полиция сначала перевела его в отделение полиции на улице Табукашвили, а позже – в клинику.



Это не первый случай, когда во время освещения текущих протестов на журналистов нападают. После начала протестов против приостановки процесса евроинтеграции в стране пострадали около 20 журналистов.





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