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На акции задержан журналист Бека Коршия


07.12.2024   11:40


Задержан журналист и ведущий телеканала «Мтавари архи» Бека Коршия. Информацию об этом распространяет «Мтавари архи».

По информации телекомпании, он задержан правоохранителями в административном порядке.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло задержание.


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