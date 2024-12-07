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На акции задержан журналист Бека Коршия
07.12.2024 11:40
Задержан журналист и ведущий телеканала «Мтавари архи» Бека Коршия. Информацию об этом распространяет «Мтавари архи».
По информации телекомпании, он задержан правоохранителями в административном порядке.
Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло задержание.
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