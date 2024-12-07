

На акции задержан журналист Бека Коршия

07.12.2024 11:40





Задержан журналист и ведущий телеканала «Мтавари архи» Бека Коршия. Информацию об этом распространяет «Мтавари архи».



По информации телекомпании, он задержан правоохранителями в административном порядке.



Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло задержание.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





