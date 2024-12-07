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Грузинское издание OC Media опасается ареста своего директора Мариам Никурадзе
07.12.2024 16:55
Грузинское издание OC Media опасается ареста своего директора, журналистки Мариам Никурадзе. Медиа-платформа сообщает, что в ее распоряжении оказался список 48 лиц, подлежащих задержанию по делу о беспорядках в ходе протестных акций в Тбилиси, и Никурадзе – в их числе.
В OC Media говорят, что список им предоставил «надежный источник», предупредив при этом, что достоверность информации не подтверждена. Тем не менее, некоторые фигуранты списка уже арестованы. Например, актер Андро Чичинадзе.
OC Media - одно из ведущих англоязычных СМИ Грузии. С первых дней протестов, начавшихся из-за решения властей заморозить процесс вступления страны в ЕС, Мариам Никурадзе активно освещала события, сообщает агентство «Новости-Грузия». Ее репортажи, включая видеосюжеты о нарушениях со стороны полиции, привлекли международное внимание. Их использовали BBC, CNN, Politico и другие крупные зарубежные издания. Публикации Никурадзе в соцсети X также стали важным источником информации для европейских политиков, которые внимательно следят за ситуацией в Грузии.
Власть приступила к облавам, обыскам и задержаниям в офисах оппозиционных партий (коллаж)
Полиция неоднократно препятствовала работе журналистки, говорят в OC Media. В первую ночь протестов, с 28-29 ноября, Никурадзе сбили струей водомета. Она повредила ногу, а ее камера была уничтожена. 1 декабря спецназ пытался задержать Мариам, когда она снимала жестокие аресты. Тогда Никурадзе оттолкнули к стене, в результате чего сломалась еще одна ее камера.
К настоящему времени по делу о беспорядках задержаны 28 человек. Пока что среди них нет сотрудников СМИ, но есть гражданские активисты.
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