

Грузинское издание OC Media опасается ареста своего директора Мариам Никурадзе

07.12.2024 16:55





Грузинское издание OC Media опасается ареста своего директора, журналистки Мариам Никурадзе. Медиа-платформа сообщает, что в ее распоряжении оказался список 48 лиц, подлежащих задержанию по делу о беспорядках в ходе протестных акций в Тбилиси, и Никурадзе – в их числе.



В OC Media говорят, что список им предоставил «надежный источник», предупредив при этом, что достоверность информации не подтверждена. Тем не менее, некоторые фигуранты списка уже арестованы. Например, актер Андро Чичинадзе.



OC Media - одно из ведущих англоязычных СМИ Грузии. С первых дней протестов, начавшихся из-за решения властей заморозить процесс вступления страны в ЕС, Мариам Никурадзе активно освещала события, сообщает агентство «Новости-Грузия». Ее репортажи, включая видеосюжеты о нарушениях со стороны полиции, привлекли международное внимание. Их использовали BBC, CNN, Politico и другие крупные зарубежные издания. Публикации Никурадзе в соцсети X также стали важным источником информации для европейских политиков, которые внимательно следят за ситуацией в Грузии.



Власть приступила к облавам, обыскам и задержаниям в офисах оппозиционных партий (коллаж)



Полиция неоднократно препятствовала работе журналистки, говорят в OC Media. В первую ночь протестов, с 28-29 ноября, Никурадзе сбили струей водомета. Она повредила ногу, а ее камера была уничтожена. 1 декабря спецназ пытался задержать Мариам, когда она снимала жестокие аресты. Тогда Никурадзе оттолкнули к стене, в результате чего сломалась еще одна ее камера.



К настоящему времени по делу о беспорядках задержаны 28 человек. Пока что среди них нет сотрудников СМИ, но есть гражданские активисты.





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