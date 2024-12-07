

19-летний Сандро Букия, страдающий эпилепсией, освобожден под расписку

07.12.2024 17:10





19-летний Сандро Букия страдающий эпилепсией, который был задержан спецназом в районе Академии Наук на Руставели, был освобожден под расписку.



По словам семьи, у него отмечаются множественные травмы в области головы, лица и тела. Об этом сообщил дядя Букия в эфире телеканала "TV Pirveli".



"Я знал, что они там были, на том месте работают. Один работает в 'Radisson', другой в "Tea House". Соответственно, они и находились на текущей территории [...] Мама написала мне, что Сандро был похищен.



Когда я уже был в пути, его перевезли, его вывели из здания патрульной полиции на Кахетинском шоссе, и я встретил его уже освобожденным на основе подписки. Если я не ошибаюсь, его обвиняли в мелком хулиганстве, но в детали я не углублялся. В документе, который его пытались заставить подписать, он не поставил подпись. Это не имело отношения к делу, его спрашивали, почему он в маске.



Сандро сильно избит. Исходя из его физического состояния и общего состояния, это было очень опасно, потому что у него вся тело избито", - говорит дядя Сандро Букия.



Мать 19-летнего Сандро Букия при задержании говорила спецназу, что у Сандро эпилепсия, но полицейские проигнорировали ее слова.







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