

Канадский журналист подтвергся нападению полицейских в Грузии

07.12.2024 17:13





Канадский журналист, приехавший в Тбилиси как турист, рассказал о нападении полицейских. Мужчина возвращался в свой отель.



В бот Paper Kartuli написал журналист Джейк из Канады (имя изменено по его просьбе). Сейчас он живет и работает в Украине, а в Тбилиси прилетел, чтобы навестить друзей.



Джейк рассказал, что возвращался в свой отель по улице Пушкина в районе 2:00. На площади Свободы полиция преградила ему путь и сказала, что он должен вернуться пойти по другой улице. Джейк отметил, что правоохранители общались с ним вежливо. Он завернул за угол и пошел другим путем — по улице Григола Абашидзе. На улице на тот момент он был один.



Вскоре там появились другие полицейские. Они начали кричать на него и повалили его на асфальт. Джейк разбил колено и нос. Он кричал в ответ, что он просто турист и не участвует в протестах. После этого, по словам Джейка, полиция заставила его пойти в сторону Руставели, где в это время уже шел разгон и использовался слезоточивый газ.



Джейк не смог покинуть проспект сразу, но со временем присоединился к группе протестующих, отходивших в сторону набережной. Выбраться из этой ситуации у него получилось лишь спустя полтора-два часа после нападения (рассказ Джейка по таймингу совпадает с событиями минувшей ночи — примечание Paper Kartuli).



«Несколько иронично, что я провел столько времени на войне в Украине, но Грузия оказалась наиболее опасным местом для меня», — написал Джейк.



Разгон девятой акции протеста после решения властей Грузии отложить процесс евроинтеграции до конца 2028 года начался 7 декабря в 00:34. Полиция применяла водомет и слезоточивый газ.





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