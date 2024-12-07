

Бывший директор NCDC предупредил о рисках применения газа при разгонах протестов в Тбилиси

07.12.2024 17:16





Бывший гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии, иммунолог Амиран Гамкрелидзе предупредил о долгосрочных последствиях применения слезоточивого газа для разгона митингов, призвав власти «не совершать непоправимых ошибок», пишет агентство «Новости-Грузия».



«Поверьте, долгосрочное воздействие не останется незамеченным с точки зрения здоровья пострадавших людей, будь то мирные протестующие, жители близлежащих районов или же сами спецназовцы», - пишет Гамкрелидзе на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что для защиты здоровья людей только добросовестной работы скорой помощи недостаточно. Гамкрелидзе говорит о необходимости начала государством информационной кампании – раздаче брошюр с рекомендациями на акциях, объявлений в СМИ и соцсетях и т.д.



«Необходимо, чтобы участникам протеста регулярно предоставлялась полная информация о рисках для здоровья, связанных с использованием слезоточивого газа, и на месте им должны быть доступны превентивные средства (как минимум маски N95, физиологический раствор и вода для быстрой обработки поверхности кожи, лица и одежды», - считает иммунолог.



При разгоне текущих протестных акций в Тбилиси полиция применяет все спецсредства из своего арсенала – перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, резиновые пули. Очевидно, что в воду также подмешивают слезоточивый газ или еще какое-то средство. После ее прямого попадания на кожу, происходит раздражение – она краснеет и появляется сильное жжение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





