

Врач призвал молодых коллег обнародовать информацию о состоянии избитых и отравленных газом

07.12.2024 17:31









Ранее он обратился к руководству больниц, чтобы они публиковали информацию. Но реакции не последовало.



"Обращаюсь к молодым врачам из клиник Гудушаури и Ингороква.



Ваше руководство никогда не раскроет данные о пострадавших (имеются в виду общие данные), потому что вы и сами прекрасно понимаете, что их существование зиждется на прогнившей коррумпированной лояльности.



Вчера я предоставил им идеальный шанс — без прессы и камер — хотя бы через меня распространить общую информацию о пострадавших. Они не воспользовались этим шансом. Хотя мне совсем не хотелось быть пресс-секретарем лоялистов, я подумал: дело есть дело. Но они упустили этот шанс.



Теперь я обращаюсь к вам, прекрасные специалисты, с которыми у меня сложились крепкие профессиональные отношения, пока мы вместе делаем общее дело.



Теперь мяч на вашей стороне. Пожалуйста, предоставьте следующую информацию:



1. Сколько пострадавших находится в ваших клиниках?

2. Каково их состояние здоровья? (легкое, среднее, тяжелое — по вашей оценке).

3. Демографические данные: (мужчина/женщина, <20 лет, 20–50 лет, >50 лет).

4. Буду рад, если вы напишете это в комментариях, разместите у себя на страницах, а я поделюсь.

Или напишите мне лично здесь либо на почту (



Помните, что наш коллега и друг, врач Вато, (https://t.me/Tbilisilife/33199)который вчера в интервью с трепетом говорил о памяти господина Гудушаури, был избит во время выполнения своих врачебных обязанностей.



Распространение общей информации о пострадавших - это необходимый минимум, который мы можем сделать друг перед другом, перед нашей профессией и нашими пациентами



Мы дали руководству шанс, и они провалились. Теперь мы должны действовать сами". Врач Джаба Заркуа (Jaba Zarkua видя, как больницы замалчивают информацию о пострадавших, а также как Минздрав скрывает ситуацию, решил взять на себя ответственность за обнародование информации о состоянии избитых и отравленных газом.Ранее он обратился к руководству больниц, чтобы они публиковали информацию. Но реакции не последовало."Обращаюсь к молодым врачам из клиник Гудушаури и Ингороква.Ваше руководство никогда не раскроет данные о пострадавших (имеются в виду общие данные), потому что вы и сами прекрасно понимаете, что их существование зиждется на прогнившей коррумпированной лояльности.Вчера я предоставил им идеальный шанс — без прессы и камер — хотя бы через меня распространить общую информацию о пострадавших. Они не воспользовались этим шансом. Хотя мне совсем не хотелось быть пресс-секретарем лоялистов, я подумал: дело есть дело. Но они упустили этот шанс.Теперь я обращаюсь к вам, прекрасные специалисты, с которыми у меня сложились крепкие профессиональные отношения, пока мы вместе делаем общее дело.Теперь мяч на вашей стороне. Пожалуйста, предоставьте следующую информацию:1. Сколько пострадавших находится в ваших клиниках?2. Каково их состояние здоровья? (легкое, среднее, тяжелое — по вашей оценке).3. Демографические данные: (мужчина/женщина, <20 лет, 20–50 лет, >50 лет).4. Буду рад, если вы напишете это в комментариях, разместите у себя на страницах, а я поделюсь.Или напишите мне лично здесь либо на почту ( [email protected] ), и я передам информацию дальше.Помните, что наш коллега и друг, врач Вато, (https://t.me/Tbilisilife/33199)который вчера в интервью с трепетом говорил о памяти господина Гудушаури, был избит во время выполнения своих врачебных обязанностей.Распространение общей информации о пострадавших - это необходимый минимум, который мы можем сделать друг перед другом, перед нашей профессией и нашими пациентамиМы дали руководству шанс, и они провалились. Теперь мы должны действовать сами".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





