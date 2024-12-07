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Врач призвал молодых коллег обнародовать информацию о состоянии избитых и отравленных газом
07.12.2024 17:31
Врач Джаба Заркуа (Jaba Zarkua видя, как больницы замалчивают информацию о пострадавших, а также как Минздрав скрывает ситуацию, решил взять на себя ответственность за обнародование информации о состоянии избитых и отравленных газом.
Ранее он обратился к руководству больниц, чтобы они публиковали информацию. Но реакции не последовало.
"Обращаюсь к молодым врачам из клиник Гудушаури и Ингороква.
Ваше руководство никогда не раскроет данные о пострадавших (имеются в виду общие данные), потому что вы и сами прекрасно понимаете, что их существование зиждется на прогнившей коррумпированной лояльности.
Вчера я предоставил им идеальный шанс — без прессы и камер — хотя бы через меня распространить общую информацию о пострадавших. Они не воспользовались этим шансом. Хотя мне совсем не хотелось быть пресс-секретарем лоялистов, я подумал: дело есть дело. Но они упустили этот шанс.
Теперь я обращаюсь к вам, прекрасные специалисты, с которыми у меня сложились крепкие профессиональные отношения, пока мы вместе делаем общее дело.
Теперь мяч на вашей стороне. Пожалуйста, предоставьте следующую информацию:
1. Сколько пострадавших находится в ваших клиниках?
2. Каково их состояние здоровья? (легкое, среднее, тяжелое — по вашей оценке).
3. Демографические данные: (мужчина/женщина, <20 лет, 20–50 лет, >50 лет).
4. Буду рад, если вы напишете это в комментариях, разместите у себя на страницах, а я поделюсь.
Или напишите мне лично здесь либо на почту ([email protected]), и я передам информацию дальше.
Помните, что наш коллега и друг, врач Вато, (https://t.me/Tbilisilife/33199)который вчера в интервью с трепетом говорил о памяти господина Гудушаури, был избит во время выполнения своих врачебных обязанностей.
Распространение общей информации о пострадавших - это необходимый минимум, который мы можем сделать друг перед другом, перед нашей профессией и нашими пациентами
Мы дали руководству шанс, и они провалились. Теперь мы должны действовать сами".
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