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Адвокаты, работающие в Грузии, распространяют совместное заявление


07.12.2024   17:47


Адвокаты, работающие в Грузии, распространяют совместное заявление, в котором протестуют против изменения европейского курса страны и системного насилия, происходящего в стране.

«Мы, адвокаты, работающие в Грузии, осуждаем изменение европейского курса страны и системное насилие.

Мы верны своей профессиональной клятве и статье 78 Конституции Грузии, согласно которой «конституционные органы должны предпринять все необходимые меры в рамках своей компетенции для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора».

Решение «Грузинской мечты» приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года противоречит статье 78 Конституции Грузии и воле народа Грузии.

Это решение вызвало справедливый и легитимный протест со стороны населения Грузии. В последние дни мирным демонстрантам не была предоставлена возможность реализовать свои конституционные права. Мы стали свидетелями множества жестоких разгонов, пыток и бесчеловечного обращения, жестоких физический расправ, угроз, террора, оскорбления достоинства и чести, нарушения права на свободу выражения и митингов, а также других нарушений конституционных прав.

Мы требуем от «Грузинской мечты», выходящей за рамки Конституции, прекратить вмешательство в процесс интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и насилие в отношении демонстрантов.

Место Грузии — в Европейском Союзе! Россия — оккупант!» — говорится в заявлении, подписанном адвокатами.


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