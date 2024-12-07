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6 декабря с акции в медицинские учреждения были доставлены 9 участников протеста
07.12.2024 17:50
6 декабря группы Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи доставили с акции в медицинские учреждения 9 участников протеста. У них различные виды травм: травмы грудной клетки и верхних конечностей, перелом верхних конечностей, поверхностные повреждения и интоксикация, - об этом сообщает Минздрав Грузии.
По данным ведомства, два пациента продолжают лечение в клиниках под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает. Остальные выписаны из медицинских учреждений.
«На территории, прилегающей к месту акции протеста, были мобилизованы 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
Участникам акции была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
Указанные данные содержат только число госпитализированных бригадами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи», - указано в заявлении.
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