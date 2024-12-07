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От Тбилисского госуниверситета к парламенту идет протестное шествие
07.12.2024 18:27
От Тбилисского государственного университета к парламенту проходит шествие протеста.
Участники акции перекрыли проспект Меликишвили и, соответственно, автомобильное движение остановлено.
В шествии принимают участие как студенты, так и представители гражданского общества и политических партий.
Участники митинга вновь протестуют против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.
Их требование неизменно - назначить повторные выборы и освободить задержанных во время акции протеста граждан.
Протестующие держат в руках флаги Грузии и баннеры разного содержания.
На месте мобилизована патрульная полиция.
Напоминаем, протесты в Тбилиси и ряде городов страны продолжаются уже десятый день.
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