

От Тбилисского госуниверситета к парламенту идет протестное шествие

07.12.2024 18:27





От Тбилисского государственного университета к парламенту проходит шествие протеста.



Участники акции перекрыли проспект Меликишвили и, соответственно, автомобильное движение остановлено.



В шествии принимают участие как студенты, так и представители гражданского общества и политических партий.



Участники митинга вновь протестуют против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.



Их требование неизменно - назначить повторные выборы и освободить задержанных во время акции протеста граждан.



Протестующие держат в руках флаги Грузии и баннеры разного содержания.



На месте мобилизована патрульная полиция.



Напоминаем, протесты в Тбилиси и ряде городов страны продолжаются уже десятый день.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





