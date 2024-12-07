

Актер Андро Чичинадзе не признает вину - адвокат

07.12.2024 18:44





Актер Андро Чичинадзе, задержанный по обвинению в участии в групповом насилии, не признает себя виновным. Об этом журналистам рассказал его адвокат Торнике Мигинеишвили.



По его словам, на процессе он подаст ходатайство оставить Чичинадзе без меры пресечения, поскольку никакого преступления тот не совершил.



«То, что предъявлено, доказательств этому пока нет, кроме того, что распространилось в СМИ, кадра взмаха палкой, не видно даже, по кому попал, куда ударил, куда упал, по делу нет и потерпевшего, фактически нет доказательств.



Интересно, какие доказательства они представят в подтверждение столь серьезного преступления. Андро, конечно, вины не признает, полностью отмежевывается от предъявленного обвинения, говорит, что оно лишь политически мотивировано, он бодр и благодарит общественность.



В отличие от других активистов, по части Андро не было насилия, а личный обыск и обыск дома проводился в спокойной обстановке, поскольку Андро не мешал, он не совершал беззакония и в его доме не хранилось никаких противозаконных доказательств», - сказал Мигинеишвили.



Для справки, Андро Чичинадзе предъявлено обвинение по части второй статьи 225 УК Грузии, которая подразумевает участие в групповом насилии. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.





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