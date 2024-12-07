

Участники протестного шествия присоединились к участникам акции на проспекте Руставели

07.12.2024 19:44





К участникам акции на проспекте Руставели присоединились участники протестного шествия, которое двигалось от Тбилисского государственного университета.



Проспект Руставели перекрыт.



Участники митинга, находящиеся перед парламентом, аплодисментами встретили участников шествия.



Участники акции принесли флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания.



На территории у парламента, в частности, на улицах 9 апреля и Чичинадзе, размещены патрульная полиция и сотрудники криминальной полиции, которые создали кордон и ограничивают гражданам подход к боковым входам в законодательный орган.



Участники митинга вновь протестуют против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.



Их требование неизменно - назначить повторные выборы и освободить задержанных во время акции протеста граждан.



Напомним, протесты в Тбилиси и ряде городов страны продолжаются уже десятый день.





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