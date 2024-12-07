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10-й день проевропейских протестов в Тбилиси – актеры заполнили суд, студенты проводят шестви
07.12.2024 20:52
В Тбилиси 10-й день продолжаются проевропейские протестные акции. Граждане стали собираться у парламента уже после полудня. На «дневной протест» пришли в основном те, кому ночью не удается выходить по объективным причинам – молодые родители, школьники, бабушки и дедушки студентов.
Ближе к вечеру несогласные с политикой «Грузинской мечты» устроили шествия к парламенту с разных локаций. Студенты разных вузов пришли с Чавчавадзе – с огромной растяжкой с надписью «Солидарность заключенным режима» и фотографиями демонстрантов, избитых полицией, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Актеры и режиссеры в субботу заполнили двор Тбилисского городского суда. Там сегодня проходит предварительное заседание по делу популярного актера Андро Чичинадзе и комика Онисе Цхададзе. Их обвиняют в участии в беспорядках.
Акция представителей культурной сферы Грузии перед государственным театром им. Ш. Руставели
Одновременно с Тбилиси протестные акции проходят в Батуми, Кутаиси, Гори, Зугдиди и других городах Грузии.
Граждане требуют отставки правительства и назначения новых парламентских выборов, а также освобождения задержанных. Когда журналисты спрашивают у людей на улицах, почему они выходят протестовать, самые распространенные ответы: «За европейское будущее» и «Не хочу жить в России».
28 ноября тысячи протестующих вышли к парламенту Грузии, требуя отставки правительства после того, как премьер Ираклий Кобахидзе объявил, что страна фактически приостановит процесс вступления в ЕС на четыре года. Кобахидзе заявил, что «категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как акт милосердия», а страна возобновит свою заявку в 2028 году «с достоинством, а не умоляя».
С тех пор акции стали регулярными, а спецназ еще пять ночей разгонял протестующих с использованием перцового спрея, слезоточивого газа и водометов.
Число задержанных за девять дней достигло почти 500. На 28 человек завели уголовные дела и им грозят сроки до 7 или до 9 лет. Правозащитники сообщают о десятках избитых полицией. На действия силовиков пожаловались более 70 журналистов.
В МВД говорят, что действуют в соответствии с законом, и задействуют спецсредства только, если акция «выходит за рамки мирных собраний», а в полицию начинают лететь камни и пиротехника.
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