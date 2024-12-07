

10-й день проевропейских протестов в Тбилиси – актеры заполнили суд, студенты проводят шестви

07.12.2024 20:52





В Тбилиси 10-й день продолжаются проевропейские протестные акции. Граждане стали собираться у парламента уже после полудня. На «дневной протест» пришли в основном те, кому ночью не удается выходить по объективным причинам – молодые родители, школьники, бабушки и дедушки студентов.



Ближе к вечеру несогласные с политикой «Грузинской мечты» устроили шествия к парламенту с разных локаций. Студенты разных вузов пришли с Чавчавадзе – с огромной растяжкой с надписью «Солидарность заключенным режима» и фотографиями демонстрантов, избитых полицией, сообщает агентство «Новости-Грузия».





Актеры и режиссеры в субботу заполнили двор Тбилисского городского суда. Там сегодня проходит предварительное заседание по делу популярного актера Андро Чичинадзе и комика Онисе Цхададзе. Их обвиняют в участии в беспорядках.



Акция представителей культурной сферы Грузии перед государственным театром им. Ш. Руставели



Одновременно с Тбилиси протестные акции проходят в Батуми, Кутаиси, Гори, Зугдиди и других городах Грузии.



Граждане требуют отставки правительства и назначения новых парламентских выборов, а также освобождения задержанных. Когда журналисты спрашивают у людей на улицах, почему они выходят протестовать, самые распространенные ответы: «За европейское будущее» и «Не хочу жить в России».



28 ноября тысячи протестующих вышли к парламенту Грузии, требуя отставки правительства после того, как премьер Ираклий Кобахидзе объявил, что страна фактически приостановит процесс вступления в ЕС на четыре года. Кобахидзе заявил, что «категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как акт милосердия», а страна возобновит свою заявку в 2028 году «с достоинством, а не умоляя».



С тех пор акции стали регулярными, а спецназ еще пять ночей разгонял протестующих с использованием перцового спрея, слезоточивого газа и водометов.



Число задержанных за девять дней достигло почти 500. На 28 человек завели уголовные дела и им грозят сроки до 7 или до 9 лет. Правозащитники сообщают о десятках избитых полицией. На действия силовиков пожаловались более 70 журналистов.



В МВД говорят, что действуют в соответствии с законом, и задействуют спецсредства только, если акция «выходит за рамки мирных собраний», а в полицию начинают лететь камни и пиротехника.





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