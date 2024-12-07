

К акции протеста присоединились духовные лица различных конфессий

07.12.2024 22:29





К акции протеста на проспекте Руставели присоединились духовные лица различных конфессий, прошедшие шествием от площади Республики.



Представители разных религиозных общин развернули баннер с надписью «Вместе за настоящий мир».



Участники митинга на Руставели встретили их овациями и аплодисментами.



Для информации, участники акции вновь протестуют против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.



Их требование неизменно - назначить повторные выборы и освободить задержанных во время акции протеста граждан.



Напомним, протесты в Тбилиси и ряде городов страны продолжаются уже десятый день.





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