

«Насилие в отношении протестующих приняло форму пыток и бесчеловечного обращения» -Social Justice Center

07.12.2024 23:28





«Насилие в отношении протестующих приняло форму пыток и бесчеловечного обращения» -Social Justice Center



По мнению Центра социальной справедливости (Social Justice Center), широкомасштабное полицейское насилие, которым правящая партия «Грузинская мечта» отвечает на самоорганизованные протесты, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.



Масштабы насилия

Полицейские силы не только незаконно разгоняют мирные собрания, но также применяют насилие и унижающее обращение к протестующим при задержаниях и в изоляторах временного содержания.



С 28 ноября 2024 года было задержано более 400 человек, из которых 350 — по административным статьям, 28 — по уголовным. Более 300 задержанных сообщили о бесчеловечном обращении.



Формы насилия

Пострадавшие утверждают, что их избивали, унижали и подвергали психологическому давлению. В изолированных транспортных средствах закрывали окна и двери, распыляя удушающие вещества. Это рассматривается как преднамеренное применение пыток.



Свидетельства задержанных

Один из участников протестов описал, как его пытались унизить, избивая по дороге в изолятор. В транспортных средствах он и другие задержанные подверглись физическому насилию со стороны десятков полицейских.



Жестокость к уязвимым группам

Среди пострадавших — несовершеннолетние, беременные женщины и лица с инвалидностью. Например, человек с нарушением слуха подвергся нападению, при этом у него забрали мобильный телефон — его единственное средство общения.



Атаки на журналистов

Зафиксировано более 80 случаев препятствования работе СМИ, включая нападения на журналистов и повреждение их оборудования. В числе пострадавших — популярные журналисты, такие как Гурам Рогава и Мариям Никурадзе.



Центр социальной справедливости призывает «Грузинскую мечту» освободить всех задержанных, прекратить систематические репрессии и назначить досрочные выборы. Также он требует от Народного защитника документировать факты насилия, продвигать их рассмотрение в международных судах и запросить срочный визит Европейского комитета по предотвращению пыток.



Это заявление подчеркивает серьезность нарушений прав человека в Грузии и содержит призыв к национальным и международным действиям для восстановления конституционного порядка и защиты фундаментальных свобод.



Центр подчеркивает, что жестокость силовых структур является не спонтанной, а тщательно спланированной, что требует международной реакции для защиты прав человека.





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