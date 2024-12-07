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«Насилие в отношении протестующих приняло форму пыток и бесчеловечного обращения» -Social Justice Center
07.12.2024 23:28
«Насилие в отношении протестующих приняло форму пыток и бесчеловечного обращения» -Social Justice Center
По мнению Центра социальной справедливости (Social Justice Center), широкомасштабное полицейское насилие, которым правящая партия «Грузинская мечта» отвечает на самоорганизованные протесты, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.
Масштабы насилия
Полицейские силы не только незаконно разгоняют мирные собрания, но также применяют насилие и унижающее обращение к протестующим при задержаниях и в изоляторах временного содержания.
С 28 ноября 2024 года было задержано более 400 человек, из которых 350 — по административным статьям, 28 — по уголовным. Более 300 задержанных сообщили о бесчеловечном обращении.
Формы насилия
Пострадавшие утверждают, что их избивали, унижали и подвергали психологическому давлению. В изолированных транспортных средствах закрывали окна и двери, распыляя удушающие вещества. Это рассматривается как преднамеренное применение пыток.
Свидетельства задержанных
Один из участников протестов описал, как его пытались унизить, избивая по дороге в изолятор. В транспортных средствах он и другие задержанные подверглись физическому насилию со стороны десятков полицейских.
Жестокость к уязвимым группам
Среди пострадавших — несовершеннолетние, беременные женщины и лица с инвалидностью. Например, человек с нарушением слуха подвергся нападению, при этом у него забрали мобильный телефон — его единственное средство общения.
Атаки на журналистов
Зафиксировано более 80 случаев препятствования работе СМИ, включая нападения на журналистов и повреждение их оборудования. В числе пострадавших — популярные журналисты, такие как Гурам Рогава и Мариям Никурадзе.
Центр социальной справедливости призывает «Грузинскую мечту» освободить всех задержанных, прекратить систематические репрессии и назначить досрочные выборы. Также он требует от Народного защитника документировать факты насилия, продвигать их рассмотрение в международных судах и запросить срочный визит Европейского комитета по предотвращению пыток.
Это заявление подчеркивает серьезность нарушений прав человека в Грузии и содержит призыв к национальным и международным действиям для восстановления конституционного порядка и защиты фундаментальных свобод.
Центр подчеркивает, что жестокость силовых структур является не спонтанной, а тщательно спланированной, что требует международной реакции для защиты прав человека.
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