

Гражданин Беларуси, задержанный во время протестов в Грузии, улетел в Литву

08.12.2024 00:32





Гражданин Беларуси Евгений Муравицкий, которого задержали на акции протеста в Тбилиси и отправили в СИЗО, после освобождения вылетел в Литву. Об этом пишет «Белсат» со ссылкой на правозащитника Романа Кисляка.



Он поблагодарил белорусов, правозащитников, демократические силы Беларуси и фонды солидарности, благодаря которым молодому человеку удалось получить визу в рекордно короткие сроки.



Грузинские СМИ сообщали, что 25-летний Евгений Муравицкий был в числе 10 иностранцев, задержанных 30 ноября во время акций протестов. На него составили протокол по статье об «оскорблении спецназовца».



Как сообщает издание «Позирк», два дня он провел в изоляторе города Сигнахи. После освобождения его вызвали в миграционную службу. Третьего декабря Муравицкий подал прошение об убежище.



Как рассказал Роман Кисляк, накануне подачи документов на получение политического убежища Муравицкого искали по месту жительства четыре силовика.



«Появился риск, что его схватят и вывезут на границу с Россией и отправят туда», – рассказал правозащитник.



В Грузии c 28 ноября на акциях протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС были задержаны около 400 человек, сообщило грузинское отделение Transparency International, которое оказывает юридическую помощь задержанным.



Правозащитная организация отметила, что более 350 человек проходят по административным делам, 26 – по уголовным. Более 300 задержанных, по данным правозащитников, подвергались пыткам и бесчеловечному обращению. 80 протестующим после задержания было необходимо стационарное лечение.





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