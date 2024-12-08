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Патриархия реагирует на нападение на съемочную группу «ТВ Пирвели»
08.12.2024 13:55
Церкви неприемлемы насилие, агрессия, нездоровые процессы и действия, ведущие к расколу общества на стороны и к противостоянию, — говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Патриархия реагирует на нападение на съемочную группу «ТВ Пирвели».
«К сожалению, ситуация в нашей стране по-прежнему напряженная. Нападение неизвестных на журналиста и оператора телекомпании «Пирвели» вызывает вполне обоснованные опасения, что процесс станет неуправляемым и подобные насильственные действия участятся.
Мы решительно заявляем, что для Церкви неприемлемы насилие и агрессия, нездоровые процессы и действия, ведущие к расколу общества и противостоянию.
Мы призываем правительство Грузии и представителей госструктур немедленно провести расследование и пресечь подобные действия в стране. Мы явно стоим перед серьезным общественным противоречием, поэтому необходимо срочно принять решительные меры для содействия мирному процессу в стране.
Мы призываем всех членов общества, независимо от политической принадлежности и взглядов, не идти на поводу у провокаций, проявить максимальную сдержанность и здравый смысл.
Давайте позаботимся о наших согражданах и в эти сложные дни особенно усилим молитву о мире и единстве!», — говорится в заявлении Патриархии.
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