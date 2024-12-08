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Операторы и журналисты перекрыли автомобильное движение на площади Республики
08.12.2024 16:53
Операторы и журналисты, собравшиеся на акции солидарности, на площади Республики, перекрыли автомобильное движение.
По заявлению участников акции, целью сегодняшнего собрания является выражение солидарности с коллегами.
Участники акции принесли с собой фотографии с теми представителями СМИ, которые пострадали во время освещения последних акций протеста в Тбилиси.
Как заявил в беседе с агентством „Интерпрессньюс“ ведущий „Момбе“ на Первом канале Васил Иванов-Чиковани, вчерашний инцидент с избиением съемочной группы „ТВ Пирвели“ является неприемлемым.
„Вчера мы видели жестокость, пытки. Это уже даже не криминал, это больше криминала. Это попытка разжечь противостояние в обществе. Мы видели не только нападение на журналистов, но и нападение на обычных людей. Видели избитых политиков, а также актер с пробитой головой.
Общество обязательно должно объединиться, общество должно встать и начать говорить. До этого мы пришли потому, что не разговариваем друг с другом. Нет дебатов, дискуссий. Необходимо, чтобы не политики или представители каких-либо институтов, а и общество начало разговаривать“, - заявил ведущий.
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