

В ночь на 8 декабря в медучреждения с акций были доставлены 14 человек

08.12.2024 17:07





7 декабря с продолжающейся акции на проспекте Руставели и прилегающих улицах бригады Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи доставили в медицинские учреждения 14 человек, в том числе десять участников акции, двух сотрудников СМИ и двух представителей МВД, сообщает Минздрав.



Кроме того, по данным Минздрава, медицинская помощь была оказана на месте всем гражданам, которые в ней нуждались, хотя госпитализация им не потребовалась.



«Трое пациентов продолжают лечение в клиниках под наблюдением врачей. Пострадавшие получили различные травмы в области тела и головы. Их жизни ничего не угрожает. Некоторые из пострадавших покинули медицинские учреждения по рекомендации врача и/или по собственному желанию.



В указанные данные включены пациенты, госпитализированные Центром координации и экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях», — говорится в информации Минздрава.







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