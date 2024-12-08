

Адвокат Элисашвили обжаловал решение Тбилисского городского суда в Апелляционном суде

08.12.2024 17:11





Адвокат Алеко Элисашвили обжалует решение Тбилисского городского суда в Апелляционном суде. Георгий Рехвиашвили уже подал иск об изменении меры пресечения.



По словам адвоката, суд оставил Алеко Элисашвили под стражей по политическим мотивам.



По словам Рехвиашвили, материалы дела подтверждают, что Элисашвили находился в процессе самообороны.



6 декабря Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения избрал для одного из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили заключение под стражу.







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