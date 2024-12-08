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Представители СМИ провели митинг в Гори
08.12.2024 19:40
В Гори возле здания полиции управления МВД по Шида Картли прошла акция представителей различных СМИ.
Участники митинга протестуют против фактов насилия и нападений на представителей СМИ. Журналисты и операторы практически всех СМИ, работающих в регионе, символически сложили перед зданием полиции камеры, микрофоны и телефоны и потребовали своевременного расследования фактов насилия.
Участники митинга выражают солидарность с пострадавшими коллегами и призывают МВД своевременно расследовать факты насилия.
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