

Представители СМИ провели митинг в Гори

08.12.2024 19:40





В Гори возле здания полиции управления МВД по Шида Картли прошла акция представителей различных СМИ.



Участники митинга протестуют против фактов насилия и нападений на представителей СМИ. Журналисты и операторы практически всех СМИ, работающих в регионе, символически сложили перед зданием полиции камеры, микрофоны и телефоны и потребовали своевременного расследования фактов насилия.



Участники митинга выражают солидарность с пострадавшими коллегами и призывают МВД своевременно расследовать факты насилия.







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