

Журналист «Кавказского узла» Беслан Кмузов освобожден

08.12.2024 19:46





Журналист Беслан Кмузов освобожден. Об этом пишет в соцсетях его супруга. Семье пришлось запланить штраф — 2 000 лари (более 711 $).



«Беслан свободен. Шнурки вернули, телефон украли. Цена вопроса — штраф 2 000 лари», — пишет супруга Ния Хубуная.

Напомним, во время проевропейского митинга на проспекте Руставели был задержан журналист Беслан Кмузов, корреспондент «Кавказского узла».



Напомним, акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.



Заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором.







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