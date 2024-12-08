

Грузинский режиссер покинула Грузию из-за опасности быть задержанной

08.12.2024 19:53





Грузинский режиссер Нино Шабуришвили покинула Грузию из-за опасности быть задержанной. Об этом она сообщила в группе Daitove.



Шабуришвили пишет, что ей пришлось покинуть страну, поскольку ей передали, что она находится в списке тех 34 человек, которых власти Грузии намерены задержать за гражданскую активность. В обращении она сообщает, что скоро прибудет во Францию и будет бороться оттуда.



«Из тюрьмы я ничего не смогла бы сделать, и я предпочла это, но очень сложно сейчас покидать поле боя. Я не сдаюсь! Отсюда буду бороться!, — пишет режиссер.



Шабуришвили пишет, что не собирается просить политического убежища.



«Верю, что эту битву мы выиграем и скоро вернусь домой к детям», — пишет она.





Источник: SOVA

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