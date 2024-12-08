Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд оштрафовал журналиста Беку Коршия выплаты штрафа в размере 2200 лари


08.12.2024   20:51


Тбилисский городской суд вынес решение о наложении на журналиста и ведущего телекомпании «Мтавари Архи» Беку Коршия выплаты штрафа в размере 2200 лари.

Как отметил сам Коршия, он стал жертвой физической расправы за свою журналистскую деятельность.

Он оценил решение суда и пояснил, что оно не стало для него неожиданностью.

«Это все имело такой окрас, если учесть то, что это происходит не только против меня, это уже насильственная тенденция, которая отмечается в последнее время. Участились нападения на журналистов, избиения и физические оскорбления. Не исключено, что из-за этого со мной произошло то, что произошло», - заявил Коршия.

Он также вспомнил детали своего задержания и отметил, что был задержан людьми в масках.

«Сотрудник полиции подтвердил на суде, что узнал меня и, в конечном итоге, это и стало причиной его решения о моем задержании. В основном, речь шла о моем сюжете, почему я это делаю. Почему позвонил этому, почему позвонил тому»,- заявил журналист.

Также, по его словам, внутри системы «все очень сломлены и переутомлены».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна