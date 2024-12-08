

Суд оштрафовал журналиста Беку Коршия выплаты штрафа в размере 2200 лари

08.12.2024 20:51





Тбилисский городской суд вынес решение о наложении на журналиста и ведущего телекомпании «Мтавари Архи» Беку Коршия выплаты штрафа в размере 2200 лари.



Как отметил сам Коршия, он стал жертвой физической расправы за свою журналистскую деятельность.



Он оценил решение суда и пояснил, что оно не стало для него неожиданностью.



«Это все имело такой окрас, если учесть то, что это происходит не только против меня, это уже насильственная тенденция, которая отмечается в последнее время. Участились нападения на журналистов, избиения и физические оскорбления. Не исключено, что из-за этого со мной произошло то, что произошло», - заявил Коршия.



Он также вспомнил детали своего задержания и отметил, что был задержан людьми в масках.



«Сотрудник полиции подтвердил на суде, что узнал меня и, в конечном итоге, это и стало причиной его решения о моем задержании. В основном, речь шла о моем сюжете, почему я это делаю. Почему позвонил этому, почему позвонил тому»,- заявил журналист.



Также, по его словам, внутри системы «все очень сломлены и переутомлены».





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