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Суд оштрафовал журналиста Беку Коршия выплаты штрафа в размере 2200 лари
08.12.2024 20:51
Тбилисский городской суд вынес решение о наложении на журналиста и ведущего телекомпании «Мтавари Архи» Беку Коршия выплаты штрафа в размере 2200 лари.
Как отметил сам Коршия, он стал жертвой физической расправы за свою журналистскую деятельность.
Он оценил решение суда и пояснил, что оно не стало для него неожиданностью.
«Это все имело такой окрас, если учесть то, что это происходит не только против меня, это уже насильственная тенденция, которая отмечается в последнее время. Участились нападения на журналистов, избиения и физические оскорбления. Не исключено, что из-за этого со мной произошло то, что произошло», - заявил Коршия.
Он также вспомнил детали своего задержания и отметил, что был задержан людьми в масках.
«Сотрудник полиции подтвердил на суде, что узнал меня и, в конечном итоге, это и стало причиной его решения о моем задержании. В основном, речь шла о моем сюжете, почему я это делаю. Почему позвонил этому, почему позвонил тому»,- заявил журналист.
Также, по его словам, внутри системы «все очень сломлены и переутомлены».
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