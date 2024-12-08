

Российский пропагандист из Италии ведет деятельность в Тбилиси - предупреждение

08.12.2024 22:10





Журналистка Mtavari Arkhi Эка Квеситадзе распространяет предупреждение о том, что российский пропагандист итальянского происхождения ведет деятельность в Тбилиси и призывает не соглашаться на интервью с ним.



"Друзья, будьте осторожны. Политики, журналисты, представители гражданского сектора — не соглашайтесь на интервью с этим человеком. Это известный российский пропагандист Андреа Лучиди. Несмотря на то, что он гражданин Италии, сейчас Евросоюз вводит против него санкции. Он получает российское гражданство.



По моей информации, он находится в Тбилиси.



Не дайте себя обмануть его итальянским происхождением."



Читатели из Италии подтверждают информацию, сообщают, что это известный пропагандист, который участвует во всех возможных показах пропагандистских фильмов и различных передачах, посвящённых Донбассу, на территории Италии.





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