

Состояние здоровья 22-летнего парня, находящегося в клинике Ингороква, по-прежнему стабильно тяжелое

09.12.2024 13:39





Состояние здоровья пострадавшего на акции 22-летнего парня, который помещен в клинику Ингороква, по-прежнему стабильно тяжелое.



Как рассказал дядя пострадавшего Иосеб Чанадири, он все еще находится под медикаментозным сном.



«На данном этапе ситуация стабильно тяжелая. Он получил серьезную травму, но снотворные препараты ему сократили. Со вчерашнего утра начали уменьшать, чтобы начался процесс пробуждения. Рефлексы у него небольшие: моргание глазами, веками, движение пальцев, кашель, улучшилось мочевыделение. [Состояние] в принципе должно измениться к лучшему до сегодняшнего вечера. Эти изменения положительные, но они не дают новой картины, которая могла бы нас обнадежить. В любой момент ситуация может измениться как в худшую сторону, так и наоборот, в положительную, радикально. Пробуждение должно быть медленным, чем дольше будет процесс пробуждения, тем лучше и безопаснее», - сказал Иосеб Чанадири.



Для справки, 22-летнему парню в ходе акции, предположительно, попала в глаз т.н. газовая капсула. Он находится в клинике Ингороква с 3 декабря.





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