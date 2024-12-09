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Адвокат актера Андро Чичинадзе обжаловал решение Тбилисского горсуда
09.12.2024 16:47
Адвокат актера Андро Чичинадзе, задержанного по обвинению в участии в групповом насилии, обжаловал решение Тбилисского городского суда.
По словам Торнике Мигинеишвили, решение, согласно которому Андро Чичинадзе был заключен под стражу в качестве меры пресечения, является незаконным и необоснованным.
По заявлению адвоката, Андро Чичинадзе должен быть немедленно освобожден из-под стражи без какой-либо меры пресечения, хотя сторона защиты в качестве альтернативы предлагает суду определение залога. Адвокат не уточняет сумму залога и поясняет, что дает возможность Апелляционному суду самому определить размер залога.
8 декабря Тбилисский городской суд приговорил актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и еще четырех человек к заключению в качестве меры пресечения.
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