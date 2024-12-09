

Задержанного на акции в Тбилиси журналиста вызвали в миграционную службу

09.12.2024 19:22





Журналист издания «Кавказский узел» Беслан Кмузов сообщил, что после задержания на антиправительственной акции протеста в Тбилиси его вызвали в миграционную службу.



По словам Кмузова, он был задержан грузинским спецназом 7 декабря во время выполнения своих служебных обязанностей. Журналист снимал фотографии на мобильный телефон, который у него отобрали силовики и до сих пор не вернули.



После 24-часового административного задержания Кмузова отпустили, а затем внезапно вызвали в миграционную службу – он должен явиться туда утром 10 декабря.



Журналист, имеющий постоянное место жительства и женатый на гражданке Грузии, опасается, что его могут депортировать в Россию.



В беседе с «Эхом Кавказа» журналист говорит, что родился и вырос в Абхазии, а покинуть свой дом ему пришлось из-за давления со стороны местных властей и вымышленных обвинений. Он получил российский паспорт и через Азербайджан переехал в Грузию в 2007 году.



«Завтра в 11 часов меня вызывают в миграционную службу. Сразу довожу до сведения всех: в Россию я ехать не намерен, не хочу, мне там делать нечего. У меня нет там недвижимости, нет и никогда не было внутреннего паспорта РФ. И нет денег, чтобы снять жилье хотя бы в российской деревушке.



Так что если кто-то заявит, будто я самовольо решил направиться в Россию, то это неправда. Не хочу очутиться там помимо воли.



Если кто-то хочет поддержать, приходите завтра, к 10:50 по адресу ул. Михаила Гахокидзе 16. К департаменту миграции.», – написал Кмузов в соцсети.



На антиправительственных акциях в Тбилиси, начавшихся в конце ноября, кроме Кмузова задержали как минимум восемь россиян. Одного из них выдворили в Армению.





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