

Участницу Pussy Riot Марию Алехину не пустили в Грузию

09.12.2024 19:31





Участницу Pussy Riot Марию Алехину не пустили в Грузию. Об этом она сообщила в сторис Instagram. Причина — стандартный ответ: «иные причины».



«Выдали в порту вот такой запрет на въезд в Грузию. Причины «ИНЫЕ», но давно понятные. Пока в страну свободно приезжают российские пропагандисты, чтобы снимать свои «сюжеты о протестах», тем, кто может написать правду о бесконечном потоке насилия, въезд в страну запрещен.



Пока российские военные похищают и убивают жителей грузинских сел на линии оккупации, «Грузинская мечта» действует по заветам Кремля — сотни жестоко избитых и арестованных, десятки политических уголовок, резиновые пули, газ и водометы против мирных людей с грузинскими и европейскими флагами — за то, что народ выбрал свободное будущее вместо репрессий и «русского мира».



Но банды титушек, изоляторы и угрозы не отнимут у людей этой свободы. საქართველოს გაუმარჯოს!», — пишет Алехина, сопровождая слова на грузинском эмодзи флагов Грузии и ЕС.



Между тем, на проспекте Руставели на митинге свободно прохаживался посетивший оккупированную Абхазию пропагандист Кремля Патрик Ланкастер, который 8 декабря был вынужден покинуть акцию протеста, несмотря на то, что упорно утверждал, что «Грузия — прекрасная страна», которую он горячо любит.



Ланкастер не раз бывал в Абхазии, а значит, нарушил закон «Об оккупации Грузии» и не должен был быть допущен на территорию Грузии, поскольку, согласно закону, иностранным гражданам разрешено проезжать в оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион исключительно с контролируемой части территории Грузии. В противном случае им грозит штраф или тюремное заключение сроком от 2 до 4 лет.



Напомним, Мария Алехина — российская оппозиционная общественная деятельница, художница-акционистка, правозащитница, участница феминистской группы Pussy Riot, соосновательница интернет-СМИ Mediazona и организации по защите прав заключенных «Зона права», бывшая участница арт-группы «Война».



Источник: SOVA

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