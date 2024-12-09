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В Батуми с утра прошла акция протеста у Дома юстиции
09.12.2024 20:55
Представители различных политических партий и их сторонники собрались на месте, взяли талоны очереди и призывали операторов присоединиться к забастовке, объясняя важность протеста.
По словам участников акции, сотрудники Дома юстиции игнорировали их обращения и выглядели смущенными. Внутри здания дежурила охрана, а по периметру находились представители МВД. Съемки для СМИ внутри здания были запрещены. Охранники проявляли особую агрессию.
«Мы вошли внутрь и громко призвали сотрудников Дома юстиции к забастовке. Охрана и полиция, заранее мобилизованные в здании, насильно вывели нас наружу. Когда в стране не действует закон и протест в его рамках становится бессмысленным, мы можем выразить свое мнение только шумом и физическим присутствием. Мы будем стоять там, где нужна наша поддержка, и обязательно добьемся победы», – заявил член «Единого национального движения» Бондо Тедорадзе.
Позже участники протеста начали скандировать «Забастуйте!», что вызвало реакцию полиции. Оппозиционеров силой вывели из здания, что привело к словесным перепалкам. В течение почти часа происходили небольшие инциденты между полицией и участниками акции.
«Вы похожи на наемников, вы защищаете диктатора... Очнитесь, у нас отбирают страну!» – обращались протестующие к полицейским.
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