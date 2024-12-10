

Полиция задержала педиатра Котэ Чахунашвили

10.12.2024 11:31





Задержан педиатр, член движения «Джиути» Котэ Чахунашвили. Как заявили "Интерпрессньюс" в МВД Грузии, Чахунашвили был задержан в административном порядке по статье о неподчинении законному требованию представителей правоохранительных органов.



Ранее была распространена информация о том, что друзья педиатра обнаружили его автомобиль пустым по адресу: Нуцубидзе 69 в городе Тбилиси. По информации близких, из дома он вышел один около 20:00 по местному времени, после чего связи с ним не было.



Напомним, что еще ранее была распространена информация о том, что к Котэ Чахунашвили пришли сотрудники правоохранительных органов и вызвали его на допрос по уголовному делу, не уточникв по какому именно, после чего Чахунашвили отказался явиться на допрос.





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