

Распространяется информация о задержании нескольких человек в Тбилиси и Кутаиси

10.12.2024 11:36





Распространяется информация о задержании сотрудниками правоохранительных органов нескольких человек в районе проспекта Руставели, а также на проспекте Чавчавадзе.



Представитель пресс-службы партии «Ахали» Миранда Багатурия распространила информацию о задержании одного человека возле станции метро «Руставели». Как заявила Багатурия Первому каналу, одного возвращавшегося с акции человека задержала полиция прямо на её глазах.



О задержании другого человека на проспекте Чавчавадзе сообщает также одна из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили.



«На Чавчавадзе арестован онкобольной (лимфома третьей стадии, курс химиотерапии), имеющий проблемы со слухом, официально лицо с ограниченными возможностями Торнике Мсхиладзе. Совершенно непонятно, зачем — у него был включен на телефоне «лайв», вы все увидите. МВД Грузии\Ministry of Internal Affairs of Georgia — оберегайте его, пока отпустите. Горячая линия ищет», — написала Тамар Черголеишвили.



Глава «Ассоциации молодых юристов» Нона Курдованидзе заявляет, что за последние три часа они получили информацию об аресте в общей сложности семи человек в Тбилиси и Кутаиси.



«Как будто это тихая ночь, преследование и террор людей продолжается. За последние три часа на горячую линию неправительственных организаций нам сообщили об аресте/обыске семи человек в Тбилиси и Кутаиси. Среди них один задержан по уголовной статье. Мы пытаемся понять, куда их увезли», — написала Нона Курдованидзе.







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