

Гела Шекиладзе о шансах Таджикистана попасть на ЧМ и Кубок Азии

10.12.2024 11:41









С 2007 года Гела работает тренером – в 2007-2010 годах он был тренером юношеских и молодежных сборных Грузии, тренером ряда клубов Индонезии(2010-2013) и Боснии(2014-2015), вторым тренером национальных сборных Афганистана (2015-2016) и Мальдивских островов (2018-2020), с 2022 года по февраль 2024 года –ассистентом главного тренера сборной Таджикистана, а в последние 9 месяцев –главным тренером этой сборной.



Его помощником в национальной сборной Таджикистана является Тамаз Бокерия - футболист тбилисских клубов «Норчи Динамоели» (конец 1980-начало 1990-х гг) и «Вит-Джорджия»(1997-1999 гг), работник Федерации футбола Грузии (в 2005-2009 гг), спортивный директор футбольных клубов «Зестафони» (2009-2010) и «Локомотив» Тбилиси (2013-2022). С 2022 года он работает ассистентом главного тренера сборной Таджикистана.



Исходя из этого, в рамках поездки в Душанбе для меня важным была встреча с ними и посещение матча национальных сборных Таджикистана и Афганистана(19 ноября ) , а также встречи сборных Непала и Афганистана (16 ноября).Моя встреча с Гелой и Тамазом прошла 18 ноября в той гостинице Душанбе (The Rumi Hotel), , где на сборах находилась сборная Таджикистана . Сперва мы пообщались в фойе этой гостиницы, а потом на пресс-конференции Г.Шекиладзе. На мой вопрос "Есть ли у сборной Таджикистана потенциал для того, чтобы успешно пройти отборочный турнир ЧМ и попасть в ближайшие годы на ЧМ" он ответил четко :"Да, я в этом уверен , таджикский футбол имеет потенциал для того, чтобы бороться за выход на ЧМ и достижения этой цели . Буду рад , если на ЧМ в одной группе будут Таджикистан и Грузия , сборная моей родины ".



Шекиладзе рассказал о новшествах в команде , о целях сборной Таджикистана ,о том , что победа над Непалом в матче 13 ноября (4:0) была важна для настроя игроков на матч с Афганистаном . 16 ноября сборная Афганистана неожиданно



для многих проиграла Непалу со счетом 0:2 и поэтому все ожидали, что 19 ноября сборной Таджикистана будет непросто победить команду Афганистана, тренеры и футболисты которой говорили о том, что они все сделают для того, чтобы успешно сыграть со сборной хозяев. Матч выдался напряженным и завершился победой Таджикистана со счётом 3:1, хотя при счете 2:1 гости максимально постарались сравнять счет, но это им не удалось, а хозяева во втором тайме сумели забить третий гол и довести игру до победы -3:1.



Более десяти тысяч зрителей , пришедших на Центральный республиканский стадион ( вмещает около 25 тысяч ) , овациями проводили игроков сборной Таджикистана, которые показали красивую и техничную игру .



Особые зрители матча



Среди зрителей были высшие должностные лица Таджикистана , а также известная журналистка, знаток грузинского языка и литературы, переводчица с грузинского на таджикский и с таджикского на грузинский Барно Боева. Она в 1988-1993 года училась на филологическом факультете Тбилисского государственного университета, в 2003-2022 года перевели на таджикский грузинские детские сказки, выпустила 4 книги в Душанбе, с 2012 года по сегодняшний день она является главным редактором таджикского женского журнала "Бахтофарони Вахдат". В беседе с автором этих строк Барно сказала, что «очень скучает по Грузии». «С детства я любила грузинские фильмы и песни, поэтому не удивительно то, что я в 1988 году сразу же приняла предложение Союза писателей Таджикистана поехать на учебу в Тбилиси для изучения грузинского языка и литературы.Я с теплом вспоминаю период учебы в Тбилиси, к сожалению, я уже 31 год не бывала в Грузии, надеюсь, что скоро придет тот день, когда вновь смогу приехать в Тбилиси, побывать в ТГУ, пообщаться с моими однокурсниками и преподавателями»-сказала она.



На этом же матче вместе с ней был ее сын, борец Умарали и видный деятель грузинской диаспоры Душанбе Нукри Гиоргадзе , о нем расскажу чуть ниже. Кстати, до начала матча я и Н. Гиоргадзе виделись с Гелой Шекиладзе и Тамазом Бокерия,пожелали им успехов и предсказали победу в два мяча-так оно и вышло.



Таджикистан в Кубке Азии и комментарии Шекиладзе



9 декабря в штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала –Лумпуре прошла жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии 2027 (финальный этап Кубка Азии пройдет в Саудовской Аравии). По итогам жеребьевки созданы 6 групп по 4 команды в каждой, сборная Таджикистана сыграет в группе «А» вместе со сборными Филиппин, Мальдив и Восточного Тимора.



Федерация футбола Таджикистана опубликовала комментарии Г.Шекиладзе об



Он сказал: «Сборная Филиппин – хороший соперник. Эта команда хорошо нам известна, с ней мы в этом году уже дважды играли. В сборную Филиппин привлекаются много игроков из европейских чемпионатов. Вообще Филиппины для сборной Таджикистана достаточно неудобный соперник, с ними всегда тяжело игры давались. Сборная Мальдив мне также хорошо знакома, я работал в этой сборной, команда неплохая. Восточный Тимор по сравнению с Филиппинами не такая сильная команда, но любого соперника нужно уважать. Неуважение к сопернику всегда наказуемо».



Шекиладзе отметил, что «матчи в отборочном турнире Кубка Азии-2027 не будут легкими». «Мы уже составили план подготовки к встречам отборочного турнира Кубка Азии-2027. .. Задача нашей сборной – выйти в финальную часть Кубка Азии-2027. И мы сделаем всё, чтобы решить ее», – сказал он.



Тренер по футзалу Дзабирадзе



Хотел бы также отметить, что в Душанбе при содействии Нукри Гиоргадзе мне также довелось встретиться с работающим там многоопытным тренером по футзалу Александром Дзабирадзе. Его я знаю давно, еще с тех времен, когда он играл за национальную сборную Грузии по футзалу. А. Дзабирадзе в бытность футболистом успешно играл за футзальные клубы РФ, Грузии, Азербайджана и Казахстана. В последние 9 лет он работает тренером, ему довелось работать как в Грузии, так и в других странах. . В 2020-2021 годах он был главным тренером национальной сборной Таджикистана по футзалу, в 2022-2023 гг-работал главным тренером фк «Астана» (суперлига Казахстан), а с апреля 2023 года по сегодняшний день он является главным тренером футзальной команды «Истиклол« Душанбе. В Душанбе я побывал на одной из встреч «Истиклола», видел как он дирижировал игрой команды. «Тенгиз, передай привет Грузии, очень скучаю по родине»-сказал 49-летний Дзабирадзе.



Вечер памяти легенд грузинской культуры



17 ноября в Душанбе состоялся вечер памяти легенд грузинской культуры - композитора Гия Канчели и режиссёра Георгия Данелия. Вечер прошел в кинокафе "У Нукри" в центре Душанбе, где собрались представители таджикского киноискусства и деятели культуры для того, чтобы поговорить о фильмах Георгия Данелия и вспомнить прекрасную музыку, созданную специально для его кинолент всемирно известным композитором Г.Канчели.



Гостей приветствовал хозяин кафе ,тонкий знаток и ценитель кино Нукри Гиоргадзе, который лично был знаком со многими кинодеятелями Грузии,Таджикистана и России. Нукри родился ( 1958) и вырос в г. Озургети, в 1983 году закончил факультет журналистики ТГУ, работал в Тбилиси , а с 1994 года живет в Душанбе . Независимо от места работы в сфере бизнеса в Душанбе, он как творческий человек всегда активно проводил мероприятия , направленные на популяризацию в Таджикистане культуры и спорта Грузии, на сотрудничество двух стран в сферах культуры, спорта, туризма и бизнеса. На этом вечере Нукри рассказал интересные данные о Г. Канчели и Г. Данелия,, затем показал участникам вечера фрагменты известных фильмов и мелодий Г. Данелия. Были показаны также записи выступлений популярных грузинских молодёжных музыкальных групп и известных певцов,которые исполняли эти же произведения из фильмов Г. Данелия.



Особое удовольствие участникам вечера исполнением грузинских песен доставил Хушбахт Давлаткадамов –таджикский поклонник и знаток грузинской культуры. Он по профессии юрист, работал раньше в Министерстве юстиции Таджикистана,а ныне является юристом ICB ( Первого Микрофинасового банка) , но его знание культуры Грузии и исполнение им грузинских песен просто поразило всех.



Перед собравшимися выступили представители сферы кино Таджикистана --Манзура Ульджабаева , Саноат Азизова, журналистка Манижа Курбанова, а также вышеупомянутая Барно Боева. Они рассказали интересные истории , касающиеся жизни легенд грузинского искусства.



Но особо хотелось бы выделить выступление доктора исторических наук, музыковеда Бахринисо Кабилова . Она показала глубокое знание творчества Г. Канчели и Г. Данелия, знание грузинской культуры. Б. Кабилова поделилась воспоминаниями о личных контактах с Гия Канчели, привела интересные данные о творчестве уникального композитора. Она отметила,что музыка,написанная к огромному количеству фильмов и сделавшая Г.Канчели известным широким массам ,все же занимает важное, не главное место в его творчестве." Канчели написал большое количество глубоких по смыслу и философии музыкальных произведений" - подчеркнула музыковед.



Примечательно,что на этот вечер в кинокафе «У Нукри» пришли знаменитый таджикский поэт Тимур Зульфикаров, писатель, драматург и переводчик Амаль Ханум Гаджиева, кинорежиссер-документалист и оператор Георгий Дзалаев,который, кстати, снимал вечер на видеокамеру и др. Георгий Дзалаев в начале 1980-х годов учился в Москве( ВГИК ) вместе с известным грузинским кинорежиссером Гоги Торадзе ( ныне вице-президент Национальной киноакадемии Грузии). Среди участников вечера был проживающий в последние годы в Душанбе 84-летний Айвенго Заркуа- уроженец Зугдиди, выпускник функционировавшего в Сухуми ( 1959-1993) Грузинского института субтропического хозяйства(ГИСХ). Айвенго в молодости был спортсменом-легкоатлетом, успешно выступал на турнирах и чемпионатах Грузии , он по сегодняшний день сохранил любовь к спорту.



Выступая на вечере, автор этих строк поблагодарил Н. Гиоргадзе за пропаганду грузинской культуры в Таджикистан,за налаживание культурного моста между двумя странами и выразил надежду,что со временем подобные мероприятия будут проходить в больших творческих залах Душанбе с участием деятелей культуры обеих стран. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Нукри Гиоргадзе за то внимание, которую он оказал автору этих строк во время пребывания в Душанбе и за организацию множества интересных встреч.

Встречи с коллегами и руководством телеканала «Варзиш»



Особо хочу выделить прошедшие в Душанбе 18-19 ноября встречи с генеральным директором «ТВ Варзиш» Парвизом Норионом и сотрудниками этого телеканала. «ТВ Варзиш» явялется ведущим спортивным телеканалом Таджикистана. В ходе встречи с гендиректором и сотрудниками телеканала мы обменялись опытом работы журналистов, с особенностями освещения в СМИ ряда видов спорта, обсудили вопросы сотрудничества журналистов Таджикистана и Грузии, возможности приглашения в Грузию футбольной сборной журналистов Таджикистана на участие в традиционном международном турнире имени легендарного комментатора Котэ Махарадзе (1926-2002), который уже несколько лет проводится ( то Тбилиси, то в Батуми) по инициативе Ассоциации спортивных журналистов Грузии и при поддержке министерства спорта страны и с участием сборных журналистов не менее 8 стран Европы. Журналисты «ТВ Варзиш» подготовили специальный сюжет о целях моего приезда в Душанбе и моих встречах с деятелями спорта Таджикистана, направленных на активизацию сотрудничества двух стран.



Легенда спорта Таджикистана за сотрудничество с Грузией



В заключение хотел бы особо выделить прошедшую 18 ноября в Душанбе очень интересную встречу с легендарным таджикским спортсменом , вице-президентом Национального Олимпийского Комитета Таджикистана Дильшодом Джамолиддиновичем Назаровым. Метатель молота Д. Назров является чемпионом Олимпийских игр 2016 года , вице-чемпионом мира и пятикратным чемпионом Азии(. Но главное в том , что первый и пока единственный таджикский спортсмен , ставший чемпионом Олимпийских игр в период независимости Таджикистана . Организатором этой встречи был Генсек НОК Таджикистана Мухаммадшо Абдуллозода.



Дильшод Назаров сказал автору этих строк , что НОК Таджикистана намерен развивать сотрудничество с НОК Грузии и готовить проект соответствующего соглашения , который будет передан на рассмотрение в Тбилиси .»Мы очень хотим развивать сотрудничество с НОК Грузии и профильными федерациями, в частности, желаем пригласить в Таджикистан грузинских тренеров по дзюдо, чтобы они обучали наших спортсменов. У вас , в Грузии, выдающаяся школа дзюдо, мы это очень ценим»-отметил легендарный спортсмен. вен , ставший чемпионом Олимпийских игр в период независимости Таджикистана . Он сказал автору этих строк , что НОК Таджикистана намерен развивать сотрудничество с НОК Грузии и готовить проект соответствующего соглашения , который будет передан на





Тенгиз Пачкория , Тбилиси -Душанбе –Тбилиси





Фото- Г.Шекиладзе, Т. Бокерия и Т. Пачкория , Душанбе

Мой интерес к Таджикистану продиктован не только тем, что это страна с богатыми традициями культуры и спорта , с большой и интересной историей, а тем, что главным тренером национальной футбольной сборной Таджикистана с марта текущего года является уроженец Батуми Гела Шекиладзе-защитник национальной сборной Грузии в 1997-2002 годах, батумского «Динамо» (1990-1998), бельгийских команд «Льерс» (1998-2002) и «Руселаре»(2002-2023) и украинских фк «Арсенал»(2003) и ЦСКА(2004).С 2007 года Гела работает тренером – в 2007-2010 годах он был тренером юношеских и молодежных сборных Грузии, тренером ряда клубов Индонезии(2010-2013) и Боснии(2014-2015), вторым тренером национальных сборных Афганистана (2015-2016) и Мальдивских островов (2018-2020), с 2022 года по февраль 2024 года –ассистентом главного тренера сборной Таджикистана, а в последние 9 месяцев –главным тренером этой сборной.Его помощником в национальной сборной Таджикистана является Тамаз Бокерия - футболист тбилисских клубов «Норчи Динамоели» (конец 1980-начало 1990-х гг) и «Вит-Джорджия»(1997-1999 гг), работник Федерации футбола Грузии (в 2005-2009 гг), спортивный директор футбольных клубов «Зестафони» (2009-2010) и «Локомотив» Тбилиси (2013-2022). С 2022 года он работает ассистентом главного тренера сборной Таджикистана.Исходя из этого, в рамках поездки в Душанбе для меня важным была встреча с ними и посещение матча национальных сборных Таджикистана и Афганистана(19 ноября ) , а также встречи сборных Непала и Афганистана (16 ноября).Моя встреча с Гелой и Тамазом прошла 18 ноября в той гостинице Душанбе (The Rumi Hotel), , где на сборах находилась сборная Таджикистана . Сперва мы пообщались в фойе этой гостиницы, а потом на пресс-конференции Г.Шекиладзе. На мой вопрос "Есть ли у сборной Таджикистана потенциал для того, чтобы успешно пройти отборочный турнир ЧМ и попасть в ближайшие годы на ЧМ" он ответил четко :"Да, я в этом уверен , таджикский футбол имеет потенциал для того, чтобы бороться за выход на ЧМ и достижения этой цели . Буду рад , если на ЧМ в одной группе будут Таджикистан и Грузия , сборная моей родины ".Шекиладзе рассказал о новшествах в команде , о целях сборной Таджикистана ,о том , что победа над Непалом в матче 13 ноября (4:0) была важна для настроя игроков на матч с Афганистаном . 16 ноября сборная Афганистана неожиданнодля многих проиграла Непалу со счетом 0:2 и поэтому все ожидали, что 19 ноября сборной Таджикистана будет непросто победить команду Афганистана, тренеры и футболисты которой говорили о том, что они все сделают для того, чтобы успешно сыграть со сборной хозяев. Матч выдался напряженным и завершился победой Таджикистана со счётом 3:1, хотя при счете 2:1 гости максимально постарались сравнять счет, но это им не удалось, а хозяева во втором тайме сумели забить третий гол и довести игру до победы -3:1.Более десяти тысяч зрителей , пришедших на Центральный республиканский стадион ( вмещает около 25 тысяч ) , овациями проводили игроков сборной Таджикистана, которые показали красивую и техничную игру .Среди зрителей были высшие должностные лица Таджикистана , а также известная журналистка, знаток грузинского языка и литературы, переводчица с грузинского на таджикский и с таджикского на грузинский Барно Боева. Она в 1988-1993 года училась на филологическом факультете Тбилисского государственного университета, в 2003-2022 года перевели на таджикский грузинские детские сказки, выпустила 4 книги в Душанбе, с 2012 года по сегодняшний день она является главным редактором таджикского женского журнала "Бахтофарони Вахдат". В беседе с автором этих строк Барно сказала, что «очень скучает по Грузии». «С детства я любила грузинские фильмы и песни, поэтому не удивительно то, что я в 1988 году сразу же приняла предложение Союза писателей Таджикистана поехать на учебу в Тбилиси для изучения грузинского языка и литературы.Я с теплом вспоминаю период учебы в Тбилиси, к сожалению, я уже 31 год не бывала в Грузии, надеюсь, что скоро придет тот день, когда вновь смогу приехать в Тбилиси, побывать в ТГУ, пообщаться с моими однокурсниками и преподавателями»-сказала она.На этом же матче вместе с ней был ее сын, борец Умарали и видный деятель грузинской диаспоры Душанбе Нукри Гиоргадзе , о нем расскажу чуть ниже. Кстати, до начала матча я и Н. Гиоргадзе виделись с Гелой Шекиладзе и Тамазом Бокерия,пожелали им успехов и предсказали победу в два мяча-так оно и вышло.9 декабря в штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала –Лумпуре прошла жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии 2027 (финальный этап Кубка Азии пройдет в Саудовской Аравии). По итогам жеребьевки созданы 6 групп по 4 команды в каждой, сборная Таджикистана сыграет в группе «А» вместе со сборными Филиппин, Мальдив и Восточного Тимора.Федерация футбола Таджикистана опубликовала комментарии Г.Шекиладзе об итогах этой жеребьевки Он сказал: «Сборная Филиппин – хороший соперник. Эта команда хорошо нам известна, с ней мы в этом году уже дважды играли. В сборную Филиппин привлекаются много игроков из европейских чемпионатов. Вообще Филиппины для сборной Таджикистана достаточно неудобный соперник, с ними всегда тяжело игры давались. Сборная Мальдив мне также хорошо знакома, я работал в этой сборной, команда неплохая. Восточный Тимор по сравнению с Филиппинами не такая сильная команда, но любого соперника нужно уважать. Неуважение к сопернику всегда наказуемо».Шекиладзе отметил, что «матчи в отборочном турнире Кубка Азии-2027 не будут легкими». «Мы уже составили план подготовки к встречам отборочного турнира Кубка Азии-2027. .. Задача нашей сборной – выйти в финальную часть Кубка Азии-2027. И мы сделаем всё, чтобы решить ее», – сказал он.Хотел бы также отметить, что в Душанбе при содействии Нукри Гиоргадзе мне также довелось встретиться с работающим там многоопытным тренером по футзалу Александром Дзабирадзе. Его я знаю давно, еще с тех времен, когда он играл за национальную сборную Грузии по футзалу. А. Дзабирадзе в бытность футболистом успешно играл за футзальные клубы РФ, Грузии, Азербайджана и Казахстана. В последние 9 лет он работает тренером, ему довелось работать как в Грузии, так и в других странах. . В 2020-2021 годах он был главным тренером национальной сборной Таджикистана по футзалу, в 2022-2023 гг-работал главным тренером фк «Астана» (суперлига Казахстан), а с апреля 2023 года по сегодняшний день он является главным тренером футзальной команды «Истиклол« Душанбе. В Душанбе я побывал на одной из встреч «Истиклола», видел как он дирижировал игрой команды. «Тенгиз, передай привет Грузии, очень скучаю по родине»-сказал 49-летний Дзабирадзе.17 ноября в Душанбе состоялся вечер памяти легенд грузинской культуры - композитора Гия Канчели и режиссёра Георгия Данелия. Вечер прошел в кинокафе "У Нукри" в центре Душанбе, где собрались представители таджикского киноискусства и деятели культуры для того, чтобы поговорить о фильмах Георгия Данелия и вспомнить прекрасную музыку, созданную специально для его кинолент всемирно известным композитором Г.Канчели.Гостей приветствовал хозяин кафе ,тонкий знаток и ценитель кино Нукри Гиоргадзе, который лично был знаком со многими кинодеятелями Грузии,Таджикистана и России. Нукри родился ( 1958) и вырос в г. Озургети, в 1983 году закончил факультет журналистики ТГУ, работал в Тбилиси , а с 1994 года живет в Душанбе . Независимо от места работы в сфере бизнеса в Душанбе, он как творческий человек всегда активно проводил мероприятия , направленные на популяризацию в Таджикистане культуры и спорта Грузии, на сотрудничество двух стран в сферах культуры, спорта, туризма и бизнеса. На этом вечере Нукри рассказал интересные данные о Г. Канчели и Г. Данелия,, затем показал участникам вечера фрагменты известных фильмов и мелодий Г. Данелия. Были показаны также записи выступлений популярных грузинских молодёжных музыкальных групп и известных певцов,которые исполняли эти же произведения из фильмов Г. Данелия.Особое удовольствие участникам вечера исполнением грузинских песен доставил Хушбахт Давлаткадамов –таджикский поклонник и знаток грузинской культуры. Он по профессии юрист, работал раньше в Министерстве юстиции Таджикистана,а ныне является юристом ICB ( Первого Микрофинасового банка) , но его знание культуры Грузии и исполнение им грузинских песен просто поразило всех.Перед собравшимися выступили представители сферы кино Таджикистана --Манзура Ульджабаева , Саноат Азизова, журналистка Манижа Курбанова, а также вышеупомянутая Барно Боева. Они рассказали интересные истории , касающиеся жизни легенд грузинского искусства.Но особо хотелось бы выделить выступление доктора исторических наук, музыковеда Бахринисо Кабилова . Она показала глубокое знание творчества Г. Канчели и Г. Данелия, знание грузинской культуры. Б. Кабилова поделилась воспоминаниями о личных контактах с Гия Канчели, привела интересные данные о творчестве уникального композитора. Она отметила,что музыка,написанная к огромному количеству фильмов и сделавшая Г.Канчели известным широким массам ,все же занимает важное, не главное место в его творчестве." Канчели написал большое количество глубоких по смыслу и философии музыкальных произведений" - подчеркнула музыковед.Примечательно,что на этот вечер в кинокафе «У Нукри» пришли знаменитый таджикский поэт Тимур Зульфикаров, писатель, драматург и переводчик Амаль Ханум Гаджиева, кинорежиссер-документалист и оператор Георгий Дзалаев,который, кстати, снимал вечер на видеокамеру и др. Георгий Дзалаев в начале 1980-х годов учился в Москве( ВГИК ) вместе с известным грузинским кинорежиссером Гоги Торадзе ( ныне вице-президент Национальной киноакадемии Грузии). Среди участников вечера был проживающий в последние годы в Душанбе 84-летний Айвенго Заркуа- уроженец Зугдиди, выпускник функционировавшего в Сухуми ( 1959-1993) Грузинского института субтропического хозяйства(ГИСХ). Айвенго в молодости был спортсменом-легкоатлетом, успешно выступал на турнирах и чемпионатах Грузии , он по сегодняшний день сохранил любовь к спорту.Выступая на вечере, автор этих строк поблагодарил Н. Гиоргадзе за пропаганду грузинской культуры в Таджикистан,за налаживание культурного моста между двумя странами и выразил надежду,что со временем подобные мероприятия будут проходить в больших творческих залах Душанбе с участием деятелей культуры обеих стран. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Нукри Гиоргадзе за то внимание, которую он оказал автору этих строк во время пребывания в Душанбе и за организацию множества интересных встреч.Встречи с коллегами и руководством телеканала «Варзиш»Особо хочу выделить прошедшие в Душанбе 18-19 ноября встречи с генеральным директором «ТВ Варзиш» Парвизом Норионом и сотрудниками этого телеканала. «ТВ Варзиш» явялется ведущим спортивным телеканалом Таджикистана. В ходе встречи с гендиректором и сотрудниками телеканала мы обменялись опытом работы журналистов, с особенностями освещения в СМИ ряда видов спорта, обсудили вопросы сотрудничества журналистов Таджикистана и Грузии, возможности приглашения в Грузию футбольной сборной журналистов Таджикистана на участие в традиционном международном турнире имени легендарного комментатора Котэ Махарадзе (1926-2002), который уже несколько лет проводится ( то Тбилиси, то в Батуми) по инициативе Ассоциации спортивных журналистов Грузии и при поддержке министерства спорта страны и с участием сборных журналистов не менее 8 стран Европы. Журналисты «ТВ Варзиш» подготовили специальный сюжет о целях моего приезда в Душанбе и моих встречах с деятелями спорта Таджикистана, направленных на активизацию сотрудничества двух стран.В заключение хотел бы особо выделить прошедшую 18 ноября в Душанбе очень интересную встречу с легендарным таджикским спортсменом , вице-президентом Национального Олимпийского Комитета Таджикистана Дильшодом Джамолиддиновичем Назаровым. Метатель молота Д. Назров является чемпионом Олимпийских игр 2016 года , вице-чемпионом мира и пятикратным чемпионом Азии(. Но главное в том , что первый и пока единственный таджикский спортсмен , ставший чемпионом Олимпийских игр в период независимости Таджикистана . Организатором этой встречи был Генсек НОК Таджикистана Мухаммадшо Абдуллозода.Дильшод Назаров сказал автору этих строк , что НОК Таджикистана намерен развивать сотрудничество с НОК Грузии и готовить проект соответствующего соглашения , который будет передан на рассмотрение в Тбилиси .»Мы очень хотим развивать сотрудничество с НОК Грузии и профильными федерациями, в частности, желаем пригласить в Таджикистан грузинских тренеров по дзюдо, чтобы они обучали наших спортсменов. У вас , в Грузии, выдающаяся школа дзюдо, мы это очень ценим»-отметил легендарный спортсмен. вен , ставший чемпионом Олимпийских игр в период независимости Таджикистана . Он сказал автору этих строк , что НОК Таджикистана намерен развивать сотрудничество с НОК Грузии и готовить проект соответствующего соглашения , который будет передан наТенгиз Пачкория , Тбилиси -Душанбе –ТбилисиФото- Г.Шекиладзе, Т. Бокерия и Т. Пачкория , Душанбе





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