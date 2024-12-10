

CPJ призвал власти Грузии расследовать нападение на журналистов TV Pirveli

10.12.2024 12:48





Журналистский комитет защиты (CPJ) опубликовал заявление по поводу нападения на съемочную группу телеканала TV Pirveli.



CPJ призвал власти Грузии провести всестороннее расследование этого нападения.





"Журналистский комитет защиты призывает власти Грузии провести всестороннее расследование после того, как более десяти человек в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала TV pirveli во время прямой трансляции проевропейского протеста 7 декабря...



Нападение на репортера TV Pirveli Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули со стороны людей в масках вызывает глубокую озабоченность на фоне применения насилия со стороны правоохранительных органов против журналистов, освещающих массовые протесты... Власти Грузии должны немедленно задержать ответственных лиц", — говорится в заявлении Журналистского комитета защиты.





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