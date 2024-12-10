

Главный тренер тбилисского «Динамо» подал в отставку - он возглавит бельгийский «Брюгге»

10.12.2024 15:38





Главный тренер тбилисского «Динамо» Фердинанд Фельдхофер подал в отставку со своей должности - эту информацию подтвердил столичный клуб изданию LaGazzeta.ge.



На место 45-летнего австрийского специалиста тбилисское "Динамо" рассматривает кандидатуру Владимира Какашвили, который работал в академии "Динамо", а сейчас является главным тренером "Самтредиа".



Фердинанд Фельдхофер стал главным тренером тбилисского «Динамо» прошлым летом, и команда выиграла 8, сыграла вничью 6 и проиграла 11 из 25 встреч, проведенных под его руководством. Австрийский специалист продолжит карьеру в Бельгии и возглавит «Брюгге».





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