

Мы имеем дело с систематическими пытками, с нечеловечным и унижающим достоинство обращением - экс-Омбудсмен

10.12.2024 17:54





НПО заявили о систематических пытках в отношении задержанных и жестоком обращении с ними. По словам бывшего омбудсмена, лидера «Европейской орбиты Грузии» Нино Ломджария, пыткам и нечеловечному отношению подверглись сотни человек, в том числе журналисты. Все факты, отметила она, будут переданы международному сообществу.



Сообщается, что пыткам и бесчеловечному обращению в процессе задержания и после подверглись более 300 человек.



Ломджария подчеркнула, что Специальная следственная служба не реагирует ни на что, невзирая на то, что в ряде случаев, виновные лица идентифицированы.



«Специальная следственная служба не реагирует ни на один факт и не привлекла к ответственности ни одного из виновных, хотя они идентифицированы. Это ответственность суда, когда на заседании сидят подвергшиеся пыткам граждане, а судьям не интересно, где они подверглись пыткам, и заявляют, что это не их дело, и не пересылают дело в следственные ведомства», — заявила Ломджария.



Кроме того, НПО сообщают, что с 28 ноября по 9 декабря было задержано более 460 человек, из них 430 — в порядке административного задержания, а 31 — по уголовным обвинениям.



Задержаны в целом граждане от 15-ти до 60-ти лет, среди них 10 граждан других стран.



НПО заявляют, что несмотря на факты, судьи применяют к задержанным строгие санкции, хотя до сих пор ни один представитель МВД Грузии не привлечен к ответственности за насилие во время акций протеста.



Организации сообщили, что задокументированы нарушения прав более 92 журналистов и что все случаи нарушений прав задержанных и участников акций документируются и передаются международному сообществу.



Напомним, поздно вечером 7 декабря «титушки» (люди в черных одеждах и балаклавах, подстрекатели — ред.) напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.



Также «титушки» у офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подвергли физическому насилию другого члена партии.



Специальная следственная служба изъяла записи с видеокамер в связи с фактом нападения на съемочную группу оппозиционного канала TV Pirveli.



Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.



Добавим, сообщается о более 70-ти журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси.



Напомним, «люди в черном» впервые стали появляться на проспекте Руставели спустя несколько дней после начала акций протеста в Тбилиси. Они стоят группой, в балаклавах и черной одежде, без опознавательных знаков. В СМИ их называют «титушки».



Акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.





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